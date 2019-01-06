Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Antalya, Muğla ve Burdur'da, Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yılı dolayısıyla anma yürüyüşleri gerçekleştirildi.

Antalya, Muğla ve Burdur'da, Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yılı dolayısıyla anma yürüyüşleri gerçekleştirildi.



Antalya'da 2 bin 400 rakımlı Saklıkent Kayak Merkezi'nde, Vali Münir Karaloğlu ve vatandaşlar, tipide "Saklıkent'ten Sarıkamış'a Gençlik Şühedanın İzinde" sloganıyla temsili yürüyüş yaptı. 150 metre uzunluğunda Türk bayrağı ve Atatürk posterinin açıldığı yürüyüşte, kar kamuflaj kıyafeti giyen askerler ilgi çekti.



Yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Antalya Müftüsü Osman Artan tarafından dua edildi. Gençler, Karaloğlu'na bayrak hediye etti.



Etkinliğe kızlarıyla katılan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bembeyaz karlar üzerinde Sarıkamış kahramanlarını anmak için bir araya geldiklerini söyledi.



"Ne mutlu bizlere ki hürriyeti al sancaklı bayrağımızla, fedakarlığı vatanla, milletle, adaleti devletle özdeşleştiren bir ecdadın torunlarıyız. Ne mutlu bizlere ki vatan sevgisini ve vatan savunmasını imandan sayan bir inancın mensuplarıyız." diyen Karaloğlu, Türk milletinin tarihinin şanla, şerefle, zaferlerle, kahramanlıklarla dolu olduğunu ifade etti.



Tarihi iyi anlamak, iyi bilmek, gençlere de tarih bilincini ve şuurunu iyi bir şekilde vermek gerektiğini vurgulayan Karaloğlu, şöyle devam etti:



"Çanakkale Savaşı'ndaki düşmanın düşüncesi neyse bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin güneyinden, Suriye'nin kuzeyinden terör koridoruyla çevirmek isteyenlerin düşünceleri aynıdır. Onun için Çanakkale'yi anlamadan, Sarıkamış'ı iliklerimize kadar hissetmeden, bugün Saklıkent'te olduğu gibi 15 Temmuz gecesi dışarıdaki düşmanın içerideki maşalarını kullanarak yapmış olduğu darbe girişimini anlamadan, bu topraklar üzerinde kıyamete kadar var olamayız."



Sarıkamış'ta askerlerin düşmandan daha çok doğa, iklim koşullarına yenik düştüğünü dile getiren Karaloğlu, Allahuekber Dağı'nı aşmak isteyen ordunun kışlık kıyafetleri olmadan, eksi 30-40 derecede büyük bir çoğunluğunun donarak şehadete ulaştığını anlattı.



Antalya'da iki senedir Sarıkamış şehitlerini anma programının Saklıkent'te düzenlendiğini anımsatan Karaloğlu, "Geçen sene güneşli bir gündü, kar üzerinde yürümüştük, bu sene biraz daha Sarıkamış'taki şehitlerimizin yaşadığını hissettirmek için belki Rabb'imizin bir lütfudur, bir tipide buradayız. Biz de iliklerimize kadar Sarıkamış şehitlerimizi burada hissettik, yad ettik. Rabb'im bu topraklarda kıyamete kadar birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza ederek var olmayı bizlere nasip etsin." dedi.



Etkinliğe katılanlara kırık buğday çorbası ile üzüm hoşafı dağıtıldı.



Muğla



Muğla'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polisleri, Muğla İl Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan Mehmetçikler, Zıpkınlar Taburu, şehit yakınları, gaziler, taraftarlar, siyasi partilerin temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



Atatürk Anıtı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dua edildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Sarıkamış şehitleri için hazırlanan sinevizyon izletildi.



Programda konuşan Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir, 104 yıl önce Sarıkamış Allahuekber Dağları'nda vatan uğruna donarak şehit olan ecdadı anmak, hatıralarını canlı tutmak için bir arada olduklarını söyledi.



Özdemir, Sarıkamış harekatında Allahuekber Dağları'nda yüreği vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi ile dolu 90 bin askerin düşmana, yokluklara, zor iklim ve coğrafi şartlara karşı üstün cesaret, sabır ve metanetle kahramanca mücadele ederek vatan uğruna canlarını seve seve feda ettiklerini dile getirdi.



Türk bayraklarıyla Muğla Şehitler Anıtı'na kadar süren yürüyüş sırasında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce katılımcılara atkı, bere ve eldiven dağıtıldı.



Yürüyüş sonunda katılımcılara lokma ikram edildi.



Burdur



Burdur'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonuyla düzenlenen programda vatandaşlar, öğrenciler ve askerler "Gençlik şühedanın izinde" sloganıyla Köprübaşı mevkisinde toplandı.



Katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla kent şehitliğine yürüdü. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler anısına Kuran'ı Kerim okundu, dualar edildi.



Burdur Valisi Hasan Şıldak ve AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.



Programın sonunda vatandaşlara helva ve çorba ikram edildi.

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