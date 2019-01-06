Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Çorum
'da Sarıkamış
şehitleri anısına yürüyüş gerçekleştirildi.
Çorum'daki Pir Baba Parkı önünde toplanan vatandaşlara ay yıldızlı bere, atkı ve eldiven dağıtıldı.
Öğrenciler, dev Türk bayrağı ile Mustafa Kemal Atatürk
'ün fotoğrafının yer aldığı afişi taşıdı.
Gazi Caddesi'ndeki Şehitlik'e kadar yürüyen grup, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer
, Sarıkamış Harekatı'nın hafızalarda yer almış ölümsüzlük destanı olduğunu ve bu destanın gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi.
Eğer, "Dondurucu soğuk ve tipi altında şehit olurken bile kol kola giren ve ebediyete bu şekilde yürüyen Mehmetçik'in bu acı destanı, bir fedakarlık ve kahramanlık örneği olduğu kadar birlik ve kardeşlik destanııdır." diye konuştu.
Daha sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak kabirlere karanfil bırakıldı.
Törene Vali Mustafa Çİftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu
, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Zeki Gül
, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.