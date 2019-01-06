Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

30 dakika önce

Diyarbakır'da Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla anma yürüyüşleri düzenlendi.

Diyarbakır'da Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla anma yürüyüşleri düzenlendi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda toplanan grup, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Gençler şühedanın izinde" sloganları atarak, Anıt Park'a kadar yürüdü.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, yaptığı konuşmada, 104 yıl önce Sarıkamış'ta donarak şehit olanları saygıyla ve minnetle andıklarını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:22 Kaynak: AA

Yenişehir, Diyarbakır, Sarıkamış, Güncel
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