Sarıkamış Şehitleri Anılıyor
30 dakika önce
Diyarbakır'da Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla anma yürüyüşleri düzenlendi.
Diyarbakır
'da Sarıkamış
Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla anma yürüyüşleri düzenlendi.
Diyarbakır'ın Yenişehir
ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda toplanan grup, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Gençler şühedanın izinde" sloganları atarak, Anıt Park'a kadar yürüdü.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, yaptığı konuşmada, 104 yıl önce Sarıkamış'ta donarak şehit olanları saygıyla ve minnetle andıklarını dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:22 Kaynak: AA
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