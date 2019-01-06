Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

44 dakika önce

Erzincan, Iğdır, Tunceli ve Ağrı'da, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümünde şehitleri anmak için yürüyüş düzenlendi.

Sarıkamış Şehitleri Anılıyor, System.String[]
Erzincan, Iğdır, Tunceli ve Ağrı'da, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümünde şehitleri anmak için yürüyüş düzenlendi.

Iğdır

Iğdır'da Sarıkamış Şehitleri'ni anma etkinlikleri kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce kent merkezinde yürüyüş düzenlendi.

Mehmet Çavuş Anıtı'ndan başlayan ve 200 metrelik dev Türk Bayrağı'nın açıldığı yürüyüş, Iğdır Belediyesi önünde sona erdi.

Program, Iğdır Gençlik Hizmetleri ve İl Spor Müdürlüğü tarafından yapılan çorba ikramının ardından tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:38 Kaynak: AA

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