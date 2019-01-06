Sarıkamış Şehitleri Anılıyor
44 dakika önce
Erzincan, Iğdır, Tunceli ve Ağrı'da, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümünde şehitleri anmak için yürüyüş düzenlendi.
Erzincan
, Iğdır
, Tunceli
ve Ağrı
'da, Sarıkamış
Harekatı'nın 104. yıl dönümünde şehitleri anmak için yürüyüş düzenlendi.
Iğdır
Iğdır'da Sarıkamış Şehitleri'ni anma etkinlikleri kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce kent merkezinde yürüyüş düzenlendi. Mehmet Çavuş
Anıtı'ndan başlayan ve 200 metrelik dev Türk Bayrağı'nın açıldığı yürüyüş, Iğdır Belediyesi önünde sona erdi.
Program, Iğdır Gençlik Hizmetleri ve İl Spor Müdürlüğü tarafından yapılan çorba ikramının ardından tamamlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:38 Kaynak: AA
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