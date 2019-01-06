Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Sarıkamış
Harekatının 104. yılı kapsamında Akşehir
'de yürüyüş düzenlendi.
Akşehir İlçe Spor Sağlık Müdürlüğü ve Akşehir Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen, Gençlik Merkezi önünden başlayan yürüyüşe, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk
, Belediye Başkanı Salih Akkaya
, İlçe Jandarma
Komutanı Emre Çapan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Yürüyüş sırasında Türk bayrakları ve Atatürk
posterleri taşıyan gruba, Akşehir Belediyesi Mehter Takımı da eşlik etti.
Akşehir Şehitliği'nde tamamlanan yürüyüş sonrası konuşma yapan Belediye Başkanı Salih Akkaya, Sarıkamış şehitlerini rahmetle andığını söyledi.
Akkaya, "Tarihimizde zafer kazanılmış ve yıl dönümlerini kutladığımız pek çok gün var ancak bugün bizim için büyük hüzün kaynağı. Sarıkamış'ta, Çanakkale
'de, Milli Mücadele'de, 15 Temmuz'da ve terörle mücadelede kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum." diye konuştu.
Kaymakam Türk de soğuk bir havada ve kar altında gerçekleştirilen yürüyüşün, Sarıkamış şehitleriyle empati yapılması açısından önemli olduğunu vurguladı.
Türk, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.