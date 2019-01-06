Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

1 saat önce

Ağrı'da Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümünde şehitleri anmak için yürüyüş düzenlendi.

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Ağrı'da Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümünde şehitleri anmak için yürüyüş düzenlendi.

Ağrı Valiliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü, Cumhuriyet Caddesi'nde başladı.

Türk bayraklarıyla, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atan vatandaşlar, Abide Meydanı'na kadar yürüdü.

Sarıkamış şehitlerini anarak konuşmasına başlayan Vali Süleyman Elban, 90 binin üzerinde vatan evladının olumsuz hava koşulları nedeniyle şehit düştüğünü hatırlattı.

Her karışı şehitlerin kanıyla sulanmış Türkiye topraklarının, dünyanın en kıymetli toprakları olarak görülmesi gerektiğine dikkati çeken Vali Elban, vatanın bir ve bütün olarak, gelişmiş medeniyetleri yakalamış halde gelecek nesillere bırakılmasının, bu topraklar üzerinde yaşayanların, hem şehitlere hem de gelecek kuşaklara borçları olduğunu vurguladı.

Vatanın bütün olduğunu ve bir çakıl taşına dahi zarar gelmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Elban, "Bu ülkenin bırakın bölünmesini, parçalanmasını ya da felakete uğramasını, bir çakıl taşının bile zarar görmesini, yok olmasına asla izin vermeyeceğimizi de söylemek için burada bulunuyoruz ve haykırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, askeri erkan, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:47 Kaynak: AA

Cumhuriyet Caddesi, Ağrı, Sarıkamış, Güncel
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