Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

49 dakika önce

Van, Muş ve Hakkari'de, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı kapsamında anma programı gerçekleştirildi.

Van, Muş ve Hakkari'de, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı kapsamında anma programı gerçekleştirildi.

Hakkari
Hakkari'de anma etkinlikleri kapsamında 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, vali yardımcıları, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, polis, asker ve vatandaşlar, Türk bayraklarıyla yaklaşık 3 kilometre yürüyerek kayak merkezine ulaştı.

Zorlu şartlarda gerçekleştirilen yürüyüş sonrasında Sarıkamış şehitleri için dualar edildi.

Vali Akbıyık, Sarıkamış'ta şehit olan askerleri anmak ve onların yaşadıkları zorlukları bir nebze de olsa hissedebilmek için yürüdüklerini belirterek, "Milletimiz, mazlum milletlerin mutluluğu için, Türk dünyası için, İslam dünyası için bir defada Çanakkale'de 250 bin şehit veriyor, Sarıkamış'ta 90 bin. O gün de dünyanın birçok devletine, 7 düvele karşı mücadele ediyorduk, bugün de aynı şekilde 15 Temmuz'da da 7 düvele karşı mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:03 Kaynak: AA

Muş, Van, Hakkari, Sarıkamış, Güncel
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