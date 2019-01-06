Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Van
, Muş
ve Hakkari
'de, Sarıkamış
Harekatı'nın 104. yılı kapsamında anma programı gerçekleştirildi.
Van Beşyol Meydanı'ndaki valilik binası önünde toplanan protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, etkinlikler kapsamında, Türk bayrakları ile tekbirler getirerek Soydan Kavşağı'na kadar yürüdü.
Öğrencilerin ve askerlerin 60 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağı taşıdığı yürüyüşün ardından program, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Gençlik Merkezinde devam etti.
Programda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez
, geçmişini bilmeyenlerin, geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesinin mümkün olmayacağını söyledi.
Bilmez, gençlerden hem tarihi hem de bölgede yaşananları iyi okumalarını, kimin kimden ihale aldığını, kimin kim adına çalıştığını iyi düşünmelerini istedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Müşaviri Ali Özdemir
de ülkeyi bize emanet eden şehitlere layık insanlar olacaklarını belirterek, "Onların kimliğiyle yaşayacağız. Hür, bağımsız olacağız.' diyoruz." ifadelerini kullandı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'ın da bir konuşma yaptığı anma programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasıyla sona erdi.
Anma programına, İl Jandarma
Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Atıf Çiçekli
, kamu kurum amirleri, öğrenciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.