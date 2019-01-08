Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

1 saat önce

Mersin'de, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümünde şehitleri anmak için yürüyüş düzenlendi.

Sarıkamış Şehitleri Anılıyor, System.String[]
Mersin'de, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümünde şehitleri anmak için yürüyüş düzenlendi.

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Dağcılık Federasyonu Mersin İl Temsilciliği ile Mersin Dağcılık ve Spor Kulübü tarafından 42 dağcının katılımıyla gerçekleşen yürüyüş, bin 450 metre rakımlı Atlılar mevkinde başladı.

Yoğun kar yağışı altında 12 kilometre yürüyen dağcılar, daha sonra Sarıkamış Şehitleri için pankart açtı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Yenal Gürsu Abayaz, yaptığı açıklamada, Sarıkamış ruhunu hissettiklerini bu anlamlı yürüyüşün düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:08 Kaynak: AA

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Mersin, Sarıkamış, Güncel
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