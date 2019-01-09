Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Ilgın
'da, Sarıkamış
Harekatı'nın 104. yıl dönümünde şehitleri anmak için yürüyüş düzenlendi.
Ilgın Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü, Ilgın TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ve Ilgın Doğa Sporları Kulübü tarafından organize edilen yürüyüş, Ilgın Kaplıcalarından başladı.
Yoğun kar yağışı altında Esentepe Mahallesi
üzerindeki Ilgın Şehitleri Ormanı'na yürüyen dağcılar, daha sonra Sarıkamış Şehitleri için dua etti.
Burada konuşan ilçe Kaymakamı Fatih
Yunus Kadiroğlu, yaklaşık 100 yıl önce Osmanlı Devleti
'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesiyle birlikte yaklaşık 4 milyon insanın askere alındığını hatırlatarak şunları kaydetti;
"Ülkede üretim ciddi bir şekilde düştü ve savaşı destekleyecek lojistiğin sağlanmasına büyük bir sekte vurdu. Birinci dünya savaşının cephelerinden birisi de Sarıkamış Cephesi idi, bu cephede yapılan harekata asker hazırlıksız olarak sokuldu ve sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte 90 bin civarında şehit verildi ve bir çok insanımız da bu harekatta ciddi yaralar alarak ayrıldı.
Tarih tekerrürden ibaret eğer biz tarihi olaylardan gerekli tecrübeyi çıkartıp gerekli dersi almazsak bu yürüyüşün hiçbir anlamı olmaz. Yüzbinlerce aslanımız Ruslara karşı yürüdü ama çoğu bir kurşun atamadan şehit oldu. Bu olaylardan ders alacağız böyle hatalara bir daha düşmeyeceğiz. Tedbirli olacağız ama gerektiği zaman da vatanımız için milletimiz için savaşa gitmekten, şehit olmaktan gazi olmaktan da çekinmeyeceğiz.
Bugün Sarıkamış harekatında yaşananların yüzde birlik belki binde birlik bir kısmını hep birlikte yaşamış olduk, bu soğukta yürüdük, üşüdük ayaklarımıza su girdi bu şekilde bir nebze olsun dedelerimizi yad etmiş olduk dedi. Bu duygu ve düşüncelerle ben hepinizin tarihimizden ders çıkaran gençler olmanızı temenni ediyor hepinize sevgilerimi sunuyorum." dedi.
Ilgın Doğa Sporları Kulübü Temsilcisi Mehmet Karapınar
da yaptığı açıklamada, Sarıkamış ruhunu hissettiklerini bu anlamlı yürüyüşün düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
Program meşale gösterisi ile son buldu.
Yürüyüşe, Belediye Başkanı Mehmet Karahan, kurum müdürleri, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler ile çok sayıda ilçe sakini katıldı.