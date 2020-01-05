Sarıkamış şehitleri anılıyor - Çelik Kanatlar helikopter gösterisi (2) - Son Dakika

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Sarıkamış şehitleri anılıyor - Çelik Kanatlar helikopter gösterisi (2)
6 saat önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:09 Kaynak: AA
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi. (2)
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