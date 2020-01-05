Sarıkamış şehitleri anılıyor - Çelik Kanatlar helikopter gösterisi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıkamış şehitleri anılıyor - Çelik Kanatlar helikopter gösterisi (2) - Son Dakika

Sarıkamış şehitleri anılıyor - Çelik Kanatlar helikopter gösterisi (2)

6 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi. (2)

Sarıkamış şehitleri anılıyor - Çelik Kanatlar helikopter gösterisi (2)

Sarıkamış, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sarıkamış şehitleri on binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle anıldı
9 günde 4 defa cezaevinden kaçan şahıs, tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi Öldürülen doktorun hayat hikayesiyle ilgili acı gerçekler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
20:38 Nizip'te kaybolan koyunları jandarma buldu - Son Dakika
20:35 Deny Harmash Çaykur Rizespor'da - Son Dakika
20:32 Demirci CHP'de Melih Kuru, yeniden başkanlığa seçildi - Son Dakika
20:32 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
20:30 Malatya'da 103 mahalle yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika
20:10 9 günde 4 defa cezaevinden kaçan şahıs, tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi - Son Dakika
20:03 Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 20:40:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarıkamış şehitleri anılıyor - Çelik Kanatlar helikopter gösterisi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]