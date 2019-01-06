Sarıkamış Şehitleri Anılıyor - Kütahya/

- Yürüyüşten görüntü
Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti Kütahya
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret'in konuşması
Dua edilmesi
Çorba ikramı
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız
'ın konuşması
Yürüyüşten detaylar Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş için Zafer Meydanı'nda bir araya gelen grup, Türk bayraklarıyla Kütahya Gençlik Merkezi'ne kadar yürüdü.
Buradaki program saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın ve Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı.
Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Sarıkamış
şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.
Türk tarihine bakıldığında birçok zafer ve önemli hadiselerin bulunduğunu dile getiren Gayret, "Bundan tam 104 yıl önce vatan evlatları, o çetin kış şartlarında vatanları, imanları, namusları için gözünü kırpmadan oraya gittiler. Bugün belki de biz bu mücadeleye devam ediyoruz. Büyük bir milletiz, zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunun bilincinde olarak yaşamalı ve hayatımızı bu şekilde şekillendirmeliyiz." diye konuştu.
Etkinlik, "104. Yılında Sarıkamış Destanı" adlı belgeselinin izlenmesi ve edilen duanın ardından sona erdi.