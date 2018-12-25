Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitleri Anısına Dağın Zirvesine Yürüdüler

Sarıkamış Şehitleri Anısına Dağın Zirvesine Yürüdüler

1 saat önce

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) üyeleri Sarıkamış şehitleri anısına Zorkun Yaylası'nın Keldaz zirvesine tırmandı.

Sarıkamış Şehitleri Anısına Dağın Zirvesine Yürüdüler, System.String[]
Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) üyeleri Sarıkamış şehitleri anısına Zorkun Yaylası'nın Keldaz zirvesine tırmandı.

Kent merkezine 27 kilometre mesafede bulunan bin 500 rakımlı Zorkun Yaylası'nda buluşan doğaseverler buradan yağan kar altında Zorku Dağı'nın zirvesindeki Keldaz mevkisine doğru yürüdü.

Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

ODAK Başkanı Muhammet Doğan, yaptığı açıklamada, bütün şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.

Doğan, "Şehitlerimiz bizler için ülkemizin geleceği için İslam nuru sönmesin diyerek şehit oldular. Bizler de onları bu soğuk günde ilimizin en güzel yaylası olan Zorku'nun zirvesinde bulunan Keldaz'da dualarla andık, İstiklal Marşı'mızı gururla söyledik. Allah bütün şehitlerimizi rahmetiyle muamele eylesin." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:10 Kaynak: AA

Osmaniye, Sarıkamış, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Türk Askerinin Sınır Ötesindeki Görev Süresini Uzatan Tezkere Meclis'te Kabul Edildi Denizli'de 9 Milyon Yıl Öncesine Ait 14 Hayvan Fosili Bulundu

Bakan Albayrak'tan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun İsrail İddiasına Yanıt: Yalanlarından Bıktık Yol Kenarında Oturan Yaşlı Adamın Üzerine Dev Reklam Panosu Düştü! O Anlar Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 19:00:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitleri Anısına Dağın Zirvesine Yürüdüler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]