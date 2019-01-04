Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitleri Anısına "Evlat" Belgeseli

Sarıkamış Şehitleri Anısına "Evlat" Belgeseli

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında 90 bin askerin şehit düştüğü dağlarda çekilen "Evlat" belgeseli yayımlandı.

Sarıkamış Şehitleri Anısına
Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında 90 bin askerin şehit düştüğü dağlarda çekilen "Evlat" belgeseli yayımlandı.

Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı etkinlikleri, Sarıkamış ilçesinde başladı.

Bu çerçevede Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Sarıkamış şehitleri anısına Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber ve Soğanlı dağlarında "Evlat" isimli belgesel çekildi.

Sarıkamış Dayanışma Gurubu Başkanı Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez'in konuşmacı olarak yer aldığı belgeselde Alman ve Rus arşivlerinden elde edilen ve söz konusu harekat dönemine ait görüntülere de yer verildi.

Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri Genel Koordinatörü ve Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürü Atakan Karabağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Evlat" belgeselinin Sarıkamış'ta çekildiğini belirterek, "Burası 90 bin şehidimizin vatan toprağı. Bu nedenle Gençlik ve Spor Bakanlığımızca buradaki dağlarımızın çeşitli noktalarında şehitlerimizin anısına belgesel çektik." dedi.

Belgeselle ilgili bilgi veren Karabağ, şunları kaydetti:

"Belgesel iki parça halinde planlandı, 14 dakikalık fragman ve 45 dakikalık belgesel buradaki dağlarda çekildi. Özellikle şehitlerimizin vefat ettiği noktalarda çektik. Belgeselimizin içinde daha önce şehitleri anma programında bize destek olan kişilerin çeşitli röportajları alındı. Belgeselimiz 'Evlat' diye adı konularak tüm Türkiye'de yayımlandı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:19 Kaynak: AA

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