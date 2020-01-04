"Sarıkamış şehitleri" anısına yapılan kardan heykellerin açılışı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Sarıkamış şehitleri' anısına yapılan kardan heykellerin açılışı (2) - Son Dakika

"Sarıkamış şehitleri" anısına yapılan kardan heykellerin açılışı (2)

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bizlerin önüne ne engel koyarlarsa koysunlar, bugün aştığımız gibi yine aşacağız. Tüm dünyaya adaletimiz, merhametimiz, hukuk anlayışımız ve vefamızla ders vermeye devam edeceğiz.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bizlerin önüne ne engel koyarlarsa koysunlar, bugün aştığımız gibi yine aşacağız. Tüm dünyaya adaletimiz, merhametimiz, hukuk anlayışımız ve vefamızla ders vermeye devam edeceğiz." dedi.

Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde şehitler anısına yapılan kardan heykellerin açılışı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meclis Başkanvekili Celal Adan, Kars Valisi Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Aslan, Yunus Kılıç, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Erzurum Jandarma Bölge komutanı Tuğgeneral Semih Okyar ve Kars İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, heykellerin üzerindeki Türk bayrağını kaldırarak, karanfil bıraktı.

Bakan Kasapoğlu, açılışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerle kutsal topraklarda yürümekten onur duyduğunu söyledi.

"Tüm dünyaya ders vermeye devam edeceğiz"

Anma etkinliklerindeki heyecanın her geçen gün arttığını ifade eden Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin her yıl artan heyecanla bu yürüyüşe katılmasından müteşekkiriz. Yarınların anneleri, babaları olarak bu topraklara onlar sahip çıkacaklar. Onları yarınlara hazırlamak noktasında bizler de çalışmaya devam edeceğiz. Fedakarlık ruhunu, bu vefakarlığı hissetmek çok anlamlı. Bu yıl katılımın artmasından dolayı heyecan duyuyoruz. Bizlerin önüne ne engel koyarlarsa koysunlar, bugün aştığımız gibi yine aşacağız. Tüm dünyaya adaletimiz, merhametimiz, hukuk anlayışımız ve vefamızla ders vermeye devam edeceğiz."

Bakan Pakdemirli de amaçlarının 105 yıl önceki ruhu yeniden hafızalara kazımak olduğunu vurgulayarak, Türk milletinin asırlar boyu kimsenin boyunduruğu altına girmediğini kaydetti.

Pakdemirli, "Bu anlamlı günde Cumhurbaşkanımızın selamlarını Kars'a getirdim. Bu günleri unutmamak ve unutturmamak için buradayız. Allahuekber Dağları'nı bilindiği üzere Milli Park ilan ettik. Asırlar boyu Türk milleti hiç kimsenin boyunduruğu altında kalmadı, yaşamadı. Bazı işgaller olmuş olabilir ama hiç bir zaman boyunduruğu altında yaşamamış. Burada amaç o ruhu devam ettirmek." diye konuştu.

Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykellerin açılışı (2)

Mehmet Kasapoğlu, Sarıkamış, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İnternetini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Tazminat ödeyebilirsiniz
Bakan Varank "sürücüsüz tarım aracı" ve "kaya kamyonu"nu test etti Son dakika: Hafter askeri okula saldırdı: Ölü ve yaralılar var İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak

Son Dakika Haberleri
00:22 Danimarka, Iraklı askerlere eğitimi durdurdu - Son Dakika
00:09 Kilis'te finallere hazırlanan üniversite öğrencilerine jest - Son Dakika
00:05 Tel Aviv'de sel felaketi: 2 ölü - Son Dakika
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ocak 2020 - Son Dakika
00:00 Boşandığı eşinin sevgilisini öldüren kadın Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika
23:56 Son dakika: Hafter askeri okula saldırdı: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
22:14 İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 00:27:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Sarıkamış şehitleri" anısına yapılan kardan heykellerin açılışı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]