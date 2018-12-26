Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitleri Anısına Zirve Tırmanışı

Sarıkamış Şehitleri Anısına Zirve Tırmanışı

21 dakika önce

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) üyeleri, Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan 90 bin askerin anısına, Amanos Dağları üzerindeki Keldaz mevkiine zirve tırmanışı yaptı.

Sarıkamış Şehitleri Anısına Zirve Tırmanışı, System.String[]
Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) üyeleri, Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan 90 bin askerin anısına, Amanos Dağları üzerindeki Keldaz mevkiine zirve tırmanışı yaptı.

Kent merkezine yaklaşık 27 kilometre mesafede bulunan bin 540 rakımlı Zorkun Yaylası'nda toplanan 15 doğaseverler, buradan yağan kar altında 2 bin 100 rakımlı Keldaz mevkisine doğru yürüdü. Zorlu geçen 6 saatlik yürüyüş sonunda zirveye ulaşan dağ ve doğa sporcuları burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua etti. ODAK Başkanı Muhammet Doğan, Sarıkamış şehitleri başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andıklarını söyleyerek, Sarıkamış'a gitmeyi çok istiyorduk ama gitmek nasip olmadı. Bugünde Sarıkamış şehitlerimizi anmak üzere böyle bir faaliyet düzenledik. Şehitlerimiz, bizler ve ülkemizin geleceği için İslam nuru sönmesin diyerek şehit oldular. Bizler de onları bu soğuk günde ilimizin en güzel yaylası olan Zorku'nun zirvesinde bulunan Keldaz'ın zirvesinde dualarla andık, İstiklal Marşımızı gururla söyledik, Türk Bayrağımızı dalgalandırdık. Allah bütün şehitlerimizi rahmetiyle muamele eylesin.Ruhları şad olsun dedi. - Osmaniye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:48 Kaynak: DHA

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