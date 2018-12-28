Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitleri Anma Programı İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

Sarıkamış Şehitleri Anma Programı İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

43 dakika önce

Sarıkamış'ta "Asımın Nesli, Asrın Yürüyüşünde" sloganıyla gerçekleştirilecek Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Sarıkamış Şehitleri Anma Programı İçin Hazırlıklar Devam Ediyor, System.String[]
Sarıkamış'ta "Asımın Nesli, Asrın Yürüyüşünde" sloganıyla gerçekleştirilecek Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy çalışmaları yerinde inceledi. Ay Yıldız tören alanında kar temizleme çalışmaları bitti. Allahuekber Dağları'nda şehit olan 90 bin askerin anısını yaşatmak için 5 kilometre yürüyüş yapılacak.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Asımın Nesli, Asrın Yürüyüşünde" sloganıyla gerçekleştirilecek Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri öncesinde etkinlik için yol güzergahlarda kar temizleme çalışması bitti.

İlçedeki Allahuekber Dağları'nda 104 yıl önce şehit olan 90 bin askerin 4-5-6 Ocak 2019 tarihlerinde anılması amacıyla yapılacak geniş kapsamlı törenler öncesi hazırlıklar sürdürülüyor.

Kızılçubuk mevkisinin zirvesinde başlayacak ve Ay Yıldızlı tören alanında sona erecek "Asımın Nesli, Asrın Yürüyüşünde" yürüyüşe on binlerce kişi katılacağı planlanılıyor. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:37 Kaynak: İHA

Allahuekber Dağları, Sarıkamış, Yaşam
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