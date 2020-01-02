Sarıkamış Şehitleri anma programı yarın başlıyor - Son Dakika
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Sarıkamış Şehitleri anma programı yarın başlıyor

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı yarın başlıyor.

Sarıkamış Şehitleri anma programı yarın başlıyor, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı yarın başlıyor.


"Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" sloganıyla düzenlenecek olan "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programları" 3-5 Ocak'ta Kars'ın Sarıkamış İlçesinde gerçekleştirilecek.


Etkinliklerin birinci gününde şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verilecek. Saat 14.30'da Ekinata Grand Toprak Otel'de düzenlenecek yemeğe yaklaşık 500 kişi katılacak. Kur'an tilaveti ile başlayacak olan yemeğin ardından Kars Müftüsü tarafından dua edilecek. Aynı gün saat 17.30'da Kazım Karabekir Camii'nde mevlid okutulacak. Kılınacak akşam namazının ardından Diyanet İşleri Başkanlığından görevlendirilen 12 mevlithan tarafından Kur'an ve Mevlid okunacak. Mevlid-i Şerif programının ardından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda toplanacak katılımcılar meşaleli yürüyüş gerçekleştirecek. Yürüyüş öncesi meydanda kurulacak sahnede ilahiler ve yerel sanatçılar tarafından Sarıkamış ağıtları okunacak. Ayrıca Sanatçı Ömer Faruk Elmas tarafından kum sanatı gösterisi yapılacak. Saat 18.30'da başlayacak meşaleli yürüyüş, Yukarı Sarıkamış Şehitliği'nde son bulacak.


Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerinin ikinci gününde ise 'Kardan Heykeller' sergisi açılacak. Açılışa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılması bekleniyor.


Aynı gün saat 17.30'da Sarıkamış Kayak Merkezi'nde meşaleli kayak gösterisi düzenlenecek. Işıklı lazer gösterisinin de yapılacağı etkinlikte, sporcular ellerinde meşalelerle Bayraktepe'den inecekler ve meşalelerle "105. Yıl" yazısı yazacaklar. 4 Ocak Cumartesi günü ayrıca saat 18.30'da Ekinata Grand Toprak Oteli'nde bir anma programı düzenlenecek. Programda Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan "Evlat" filminin gösterimi yapılacak ve Muğla Üniversitesinden Tuncay Öğün tarafından "100 Soruda Sarıkamış" konulu bir sunum gerçekleştirilecek.


Etkinliğin son günü olan 5 Ocak Pazar günü ise "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" anma yürüyüşü gerçekleştirilecek. Kızılçubuk Zirve alanından Kars müftüsünün Kur'an tilavetiyle başlayacak yürüyüş, Ay Yıldız Tören Alanı'nda son bulacak. Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an tilaveti ile çelenk konulmasının ardından Tugay Komutanlığı tarafından bir de harekat brifingi verilecek. Anma programı, Solotürk ve Çelik Kanatlar helikopter ekibi gösterisi ile son bulacak. - KARS

Sarıkamış, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:30 Kaynak: İHA
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