Sarıkamış şehitleri anma programında gözyaşları sel oldu - Son Dakika

105 yıl önce Allahuekber Dağları'nda büyük çoğunluğu donarak ölen 90 bin Sarıkamış şehidi, Başakşehir Belediyesi Emin Saraç Kültür Merkezi'ndeki özel programla yad edildi. Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği Sarıkamış Şehitlerini anma programında izleyiciler göz yaşlarına hakim olamadı.

Başakşehir Müzik ve Tiyatro Akademileri, sundukları gösteriyle konuklara duygu dolu anlar yaşattı. Etkinliğe katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, şehitleri gençlerin anlatmasının önemine vurgu yaptı.

90 BİN GENCİMİZ VATAN İÇİN ŞEHİT OLDULAR

Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu, "Bugünün büyük bir anlamı daha var. Birazdan bizim çocuklarımızın, gençlerimizin tiyatro gösterisi olacak. Bu bizim için gurur kaynağı. O gururu hep birlikte yaşayacağız. Sarıkamış, geçtiğimiz asrın en acı olaylarından biri. Vatan uğruna her şeyini feda ederek yola çıkan 90 bin gencimiz bu vatan için şehit oldular. Rabbim bize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Rabbim vatanı uğruna canını feda eden şehitlerimize rahmet eylesin" diye konuştu.

SEYİRCİLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Başkan Kartoğlu'nun konuşmasının ardından perde açıldı. Sarıkamış Harekatı'nın anlatıldığı sahne aralarını hüzünlü türküler süsledi. Müzik Akademisi öğrencileri, ilk olarak "Eledim eledim höllük eledim" türküsüyle konukların yüreklerine dokundu. Şehitlerin hatırasını yansıtan türküyle izleyiciler duygusal anlar yaşadı. Türkünün ardından Tiyatro Akademisi öğrencileri sahne aldı. Kimi sahnelerde oğlunu cepheye gönderen annenin öğüdü, kiminde askerin eşiyle yürek burkan mektuplaşması anlatıldı. Askerlerin kar altında şehadet şerbetini içtiği anların canlandırdığı sahnede ise izleyiciler gözyaşı döktü.

Anma gecesi öncesinde Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, öğrencilerin tablolarından oluşan Sarıkamış Şehitleri Resim Sergisi'nin açılışını yaptı. Başkan Kartoğlu, sergiyi öğrencilerle birlikte gezdi.