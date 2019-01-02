Sarıkamış Şehitleri, Antalya'da Anılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilde düzenlenen "Sarıkamış
Şehitlerini Anma Programı" Antalya
'da da 6 Ocak'ta Saklıkent Kayak Merkezinde gerçekleştirilecek.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Gençlik Şühedanın İzinde" sloganıyla Saklıkent Kayak Merkezinde yapılacak programda, Birinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleştirilen Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit olan askerler anılacak. Antalya Valiliği
ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenecek yürüyüş için 08.30'da Antalya Spor Salonunda toplanılarak, Saklıkent'e hareket edilecek. Saklıkent Kayak Merkezinde 11.00'da başlayacak yürüyüş, saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kuran
okunmasının ardından tiyatro oyunu sahnelenmesi ve müzik dinletisiyle sona erecek.
Yürüyüş sonunda katılımcılara yarma çorbası ve üzüm hoşafı ikram edilecek.