Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitleri, Antalya'da Anılacak

Sarıkamış Şehitleri, Antalya'da Anılacak

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilde düzenlenen "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" Antalya'da da 6 Ocak'ta Saklıkent Kayak Merkezinde gerçekleştirilecek.

Sarıkamış Şehitleri, Antalya'da Anılacak, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilde düzenlenen "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" Antalya'da da 6 Ocak'ta Saklıkent Kayak Merkezinde gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Gençlik Şühedanın İzinde" sloganıyla Saklıkent Kayak Merkezinde yapılacak programda, Birinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleştirilen Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit olan askerler anılacak.

Antalya Valiliği ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenecek yürüyüş için 08.30'da Antalya Spor Salonunda toplanılarak, Saklıkent'e hareket edilecek. Saklıkent Kayak Merkezinde 11.00'da başlayacak yürüyüş, saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kuran okunmasının ardından tiyatro oyunu sahnelenmesi ve müzik dinletisiyle sona erecek.

Yürüyüş sonunda katılımcılara yarma çorbası ve üzüm hoşafı ikram edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:26 Kaynak: AA

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