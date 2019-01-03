Sarıkamış Şehitleri, Antalya'da Anılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilde düzenlenen "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" Antalya'da da 6 Ocak'ta Saklıkent Kayak Merkezinde gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilde düzenlenen "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" Antalya'da da 6 Ocak'ta Saklıkent Kayak Merkezinde gerçekleştirilecek.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Gençlik Şühedanın İzinde" sloganıyla Saklıkent Kayak Merkezinde yapılacak programda, Birinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleştirilen Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit olan askerler anılacak.



Karaloğlu'dan Şühedayı anmak için Saklıkent'e davet



Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında Antalya'da Vali Münir Karaloğlu'nun katılımıyla "Saklıkent'ten Sarıkamış'a Gençlik Şühedanın İzinde" yürüyüşü düzenlenecek. Karaloğlu, 6 Ocak Pazar günü saat 11.00'da Saklıkent'te gerçekleşecek temsili yürüyüşün, tiyatro gösteriminin ve kırık buğday çorbası ile hoşaf ikramının yapılacağı programa tüm Antalyalıları davet etti.



Konyaaltı ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Saklıkent Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinliğe Antalyalıları ve özellikle gençleri davet eden Karaloğlu, "Bu topraklar kolay vatan kılınmadı, bu toprakların her karışı her santimetresi tertemiz şehit kanlarıyla sulanarak vatan kılındı. Onun için biz dünyada paha biçilemez topraklar üzerinde yaşıyoruz. Bunu da bu toprakları bize vatan kılan ecdadımıza borçluyuz. Onları her daim anmak ve bize bıraktıkları mirasları en güzel şekilde gelecek nesillerimize aktarmak da bizim vazifemiz" dedi.



"Gençlere bu şuuru aşılamalıyız"



1914 yılında Sarıkamış'ta tarihimizdeki en acı hadiselerden birisini yaşadığımızı belirten Vali Karaloğlu "Binlerce askerimiz soğuktan donarak şehit oldu ve onları şehadete iten yüreklerindeki vatan aşkıydı, millet aşkıydı, bayrak sevdasıydı. Bizde onların gösterdiği bu cesareti temsili olarak dahi olsa anmak ve genç nesillerimize bu şuuru aşılamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Geçen sene ilkini düzenledik ve yaklaşık 2 bin Antalyalı ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldılar. Bu sene daha çok gencimiz ve vatandaşımızın katılacağını düşünüyoruz" diye konuştu.



Saklıkent'te yaklaşık 2 kilometre yürüyeceklerine dikkat çeken Karaloğlu, "Yürüyüşün ardından şehitlerimiz anısına düzenlenen törene katılacağız. Programa katılacak olan vatandaşlarımıza Sarıkamış Harekatı şartlarının hatırlatılması adına, kırık buğday çorbası ve hoşaf ikram edeceğiz. O günün şartlarını daha iyi anlamak ve ecdadımızın bu vatanı korumak için nasıl zorluklara göğüs gerdiklerini bir nebze olsun hissetmek adına bu programı çok önemli buluyorum. Tüm Antalyalıları özellikle gençlerimizi ellerinde Türk bayraklarıyla anma yürüyüşümüze bekliyorum" dedi.



Antalya Valiliği himayesinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinesiyle hazırlanan yürüyüşe Antalyalıların yoğun katılım göstermesi bekleniyor. - ANTALYA

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