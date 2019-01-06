Sarıkamış Şehitleri Aydın'da Anıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 06 Ocak 2019 Pazar günü eş zamanlı olarak tüm Türkiye'de organize edilen Sarıkamış şehitleri anma etkinlikleri Aydın'da da büyük bir katılımla gerçekleşti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 06 Ocak 2019 Pazar günü eş zamanlı olarak tüm Türkiye'de organize edilen Sarıkamış şehitleri anma etkinlikleri Aydın'da da büyük bir katılımla gerçekleşti.



Sarıkamış Şehitlerinin 104. yılı anma etkinlikleri Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Efeler Mimar Sinan Spor Salonu önünden başlayarak Kemer Mezarlığında tamamlanan kortej yürüyüşü ile başladı.



Kortej yürüyüşüne Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Mesut İnan, İl Müftüsü Ercan Aksu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı. Kortej yürüyüşünde vatandaşlar "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" sloganı attılar.



"Bu Vatan Kolay Kazanılmadı"



Kemer Mezarlığında gerçekleştirilen Sarıkamış Şehitleri Anma Töreninde konuşan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, "Tam 104 yıl önce Sarıkamış Harekatı'da Allahu Ekber dağlarında düşmana değil de soğuğa yenilen, donarak şehit olan yaklaşık 90 bin vatan evladımızı anmak için buradayız. Eksi 40 dereceleri bulan soğuklarda Allahu Ekber dağları geçit vermedi, kar vatan evlatlarımızın kefeni oldu. Bizde o neslin torunları olarak, onlardan aldığımız kahramanlık, fedakarlık ve sabır örneğiyle yolumuza devam edeceğiz. Kolay kazanılmayan vatanımız için bizde atalarımızdan aldığımız güç, azim ve sabırla çalışmaya devam edecek, güzel ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacağız. Yüreğimiz üşüyerek hatırladığımız bugünde; başta Sarıkamış Şehitleri olmak üzere tüm Şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.



Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir'in konuşmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından Sarıkamış Şehitlerine dua okunarak ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından Şehitlik ziyaret edildi.



Şehitlik ziyaretinin ardından tören sona ererek Efeler Belediyesi tarafından Kemer Mezarlığında çorba ikramı gerçekleştirildi. - AYDIN

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