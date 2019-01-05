Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitleri Bayburt'ta Anılacak

Sarıkamış Şehitleri Bayburt'ta Anılacak

1 saat önce

Bayburt'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirilecek.

Sarıkamış Şehitleri Bayburt'ta Anılacak, System.String[]
Bayburt'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirilecek.

Bayburt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yarın tüm yurtta olduğu gibi Bayburt'ta da Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen Mehmetçikleri anmak için yürüyüş düzenleneceği bildirildi.

Gençlik Merkezi önünden saat 10.00'da başlayıp Aslan Dağı'nda tamamlanacak yürüyüşe tüm Bayburt halkı davet edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:18 Kaynak: AA

Sarıkamış, Bayburt, Güncel
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