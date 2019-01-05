Sarıkamış Şehitleri Bayburt'ta Anılacak
1 saat önce
Bayburt'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirilecek.
Bayburt
'ta, Sarıkamış
Harekatı'nın 104. yılı etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirilecek.
Bayburt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yarın tüm yurtta olduğu gibi Bayburt'ta da Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen Mehmetçikleri anmak için yürüyüş düzenleneceği bildirildi.
Gençlik Merkezi önünden saat 10.00'da başlayıp Aslan Dağı'nda tamamlanacak yürüyüşe tüm Bayburt halkı davet edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:18 Kaynak: AA
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