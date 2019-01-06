Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitleri Belen Atık'ta Anıldı

Sarıkamış Şehitleri Belen Atık'ta Anıldı

1 saat önce

Hatay'da Sarıkamış şehitleri 104. yılı anma etkinlikleri, Belen'e bağlı Atik Yaylasında gerçekleştirildi.

Sarıkamış Şehitleri Belen Atık'ta Anıldı, System.String[]
Hatay'da Sarıkamış şehitleri 104. yılı anma etkinlikleri, Belen'e bağlı Atik Yaylasında gerçekleştirildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi tarafından organize edilen etkinliğe, Belen Kaymakamı Abdülaziz Aydın, Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, sivil toplum kuruluşları, okullardan gelen öğrenciler, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen etkinliğe katılanlar etkinlik alanına kadar 4 kilometre yürürken, yürüyüşün ardından bir açıklama yapan Hatay Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü M. Cemil Şensöz, anma etkinliğinin Sarıkamış'ın manevi ikliminin toplumun tüm bireyleri tarafından yaşanabilmesi için organize edildiğini belirtti. Şensöz, anma programına Hatay'ın her tarafından öğrencilerin katıldığını belirterek, "Anma programları Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü olarak tüm Türkiye'de yapılıyor. Sarıkamış yakınındaki Allahuekber dağlarında, Kars'ı Ruslardan geri almak için harekata katılan 60 bin askerin donarak şehit olması sebebiyle her yıl anma törenleri düzenleniyor" dedi.

Başkan Yavuz ise yaptığı açıklamada, "Birinci Dünya Savaşı'nın önemli safhalarından biri olan Sarıkamış Harekatı'nda vatan topraklarını savunma uğruna şehit düşen kahraman Mehmetçikleri ve yurdun her köşesinde kahramanlık örneği göstererek Vatanın müdafaasında emeği geçen, adını tarihe yazdıran tüm şehit ve gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyoruz, ruhları şad olsun" dedi.

Çeşitli okullardan gelen öğrencilerin şiirler okuması ve türkülerin söylenmesine müteakip Başkan Yavuz ve Adnan Vurucu günün anısına birer fidan dikti. Etkinlik, başkanların etkinliğe katılanlara çorba dağıtmasıyla son buldu. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:51 Kaynak: İHA

Hatay, Sarıkamış, Belen, Güncel
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