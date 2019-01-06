Sarıkamış
Şehitleri Belen
Atık'ta Anıldı
HATAY - Sarıkamış'ta tek kurşun bile atmadan donarak şehit olan 90 bin askerimizi anmak için bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinliği Belen'e bağlı Atik Yaylasında gerçekleştirildi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi tarafından organize edilen etkinliğe, Belen Kaymakamı Abdülaziz Aydın
, Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu
, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan
Yavuz, Sivil Toplum Kuruluşları, Okullardan gelen öğrenciler, basın mensupları ve Hatay
genelinden gelen yüzlerce vatandaşımız katıldı.
Düzenlenen etkinliğe katılanlar etkinlik alanına kadar 4 kilometre yürürlerken, yürüyüşün ardından bir açıklama yapan Hatay Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü M. Cemil Şensöz, anma etkinliğinin Sarıkamış'ın manevi ikliminin toplumun tüm bireyleri tarafından yaşanabilmesi için organize edildiğini belirtti. Şensöz, anma programına Hatay'ın her tarafından öğrencilerin katıldığını belirterek, "Anma programları Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü olarak tüm Türkiye
'de yapılıyor. Sarıkamış yakınındaki Allahuekber dağlarında, Kars
'ı Ruslardan geri almak için harekata katılan 60 bin askerin donarak şehit olması sebebiyle her yıl anma törenleri düzenleniyor" dedi.
Başkan Yavuz ise yaptığı basın açıklamasında; "Birinci Dünya Savaşı'nın önemli safhalarından biri olan Sarıkamış Harekatı'nda vatan topraklarını savunma uğruna şehit düşen kahraman Mehmetçikleri ve yurdun her köşesinde kahramanlık örneği göstererek Vatanın müdafaasında emeği geçen, adını tarihe yazdıran tüm şehit ve gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyoruz, ruhları şad olsun" dedi.
Çeşitli okullardan gelen öğrencilerin şiirler okuması ve türkülerin söylenmesine müteakip Başkan Yavuz ve Adnan Vurucu günün anısına birer fidan diktiler. Etkinlik, başkanların etkinliğe katılanlara çorba dağıtmasıyla son buldu.