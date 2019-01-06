Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitleri Dualarla Anıldı

Sarıkamış Şehitleri Dualarla Anıldı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta, "Gençlik Şühedanın İzinde" sloganıyla organize edilen "Sarıkamış Şehitlerini Anma" etkinliği düzenlendi.

Sarıkamış Şehitleri Dualarla Anıldı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta, "Gençlik Şühedanın İzinde" sloganıyla organize edilen "Sarıkamış Şehitlerini Anma" etkinliği düzenlendi.

Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda, 90 bin şehit için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Sarıkamış şehitlerinin bu ülkeye hürriyet ve bağımsızlığı kazandırdığını söyleyerek, "Bugün burada tüm gençlerimiz personellerimiz ve vatandaşlarımızın katılımıyla bundan 104 yıl önce ülkemizin istikbali için topraklarımızı düşman işgalinden kurtarmak adına her türlü imkansızlıklara rağmen Sarıkamış'ın o zor hava koşullarında eksi 20-30 dereceler de kahramanca şehit olan ecdadımızı anıyoruz. Bu vatanın evlatları bizlere hürriyetimizi bağımsızlığımızı kazandıran ecdadımızı hiç unutmayacaktır" dedi.

Yağmur nedeniyle yürüyüş iptal edilirken, program sonunda katılımcılara çorba ikram edildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:39 Kaynak: İHA

Kuran-ı Kerim, Kahramanmaraş, Sarıkamış, Güncel
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