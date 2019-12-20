Sarıkamış şehitleri, harekatın 105'inci yılında anılacak - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1'inci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı, çok sayıda askerin Allahuekber ve Soğanlı dağları başta olmak üzere yöredeki çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılında anma etkinlikleri yapılacak.

"Son 140 yılın en acı olaylarından biri" olarak nitelendirilen harekatın 105'inci yılı dolayısıyla "Asımın Nesli Asrın Yürüyüşünde" sloganıyla Sarıkamış başta olmak üzere yurdun birçok yerinde düzenlenecek etkinliklerle, şehitler anılacak.

Aralık 1914-Ocak 1915'teki harekatta şehit olanları anmak için ilçede her yıl ocak ayının ilk haftası düzenlenen etkinliklere, yurdun dört bir yanından binlerce kişi katılıyor.

Sarıkamış'ta bu yıl yapılacak etkinlikler için Gençlik ve Spor, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının desteğinde, Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Belediyesince yürütülen hazırlık çalışmaları aralıksız devam ediyor.

"Hüzün ve gururu bir arada yaşıyoruz"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sarıkamış Şube Başkanı Beyaz Reçber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılında hüzün ve gururu bir arada yaşadıklarını söyledi.

Atalarının bu toprakların vatan olması için tarif edilemez bedel ödediğini anlatan Reçber, "Bundan 105 yıl önceki günleri duydukça bugünlere şükrediyoruz. Ordusuz devlet olmaz, ordu olacak ki devlet olsun. Ordumuzu her koşula daha iyi hazırlamamız lazım, geleceğin ne olacağı belli olmaz." dedi.

Yeni nesillerin yaşanan olaylardan ders çıkarıp bayrak, vatan sevgisini ön planda tutması gerektiğini dile getiren Reçber, "Yeni nesle bayrak sevgisini aşılamamız lazım. Bayraksız devlet, milletsiz bayrak olmaz. Bu ilkelerle büyümüşüz, bu ilkeler için canlarımızı vermişiz, bu karların içinde donmuşuz." diye konuştu.

Reçber, "Dedelerimizin kahramanlıklarının peşinden gitmemiz, onlar kadar fedakarlık yapmamız, göğüs gerip birlik ve beraberliğimizi güçlendirmemiz lazım. Sarıkamış Allahuekber şehitlerimizi anmak için arkadaşlarımızla şehitliklerimizi ziyaret ederek Fatiha okuyoruz. Çektikleri acıları hissederek onlara dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bayrağımıza, toprağımıza sahip çıkmamız lazım"

73 yaşındaki Hüsamettin Şimşek ise dedesinin İstiklal Savaşı gazisi olduğunu, babasının da 6 yıl askerlik yaptığını söyledi.

Tarihin unutulmaması gerektiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu vatan için atalarımız, dedelerimiz o günün şartlarında neler yapmışlar. Bugün bayrağımıza, toprağımıza sahip çıkmamız lazım. Gençlerimizin bir daha o günler yaşanmasın diye üretmesi lazım. Tank, top üretmeleri lazım. Şimdi de askerlerimiz Suriye'de hep başarılı oluyor. Her tarafımız düşmanlarla donatılmış. Gençlerimizin de kendilerini iyi yetiştirmesini istiyoruz."