Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitleri İçin 650 Kilometre Pedal Çevirecekler

Sarıkamış Şehitleri İçin 650 Kilometre Pedal Çevirecekler

2 saat önce

Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında bisikletçiler yaklaşık 650 kilometre pedal pedal çevirecek.

Sarıkamış Şehitleri İçin 650 Kilometre Pedal Çevirecekler, System.String[]
Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında bisikletçiler yaklaşık 650 kilometre pedal pedal çevirecek.

Atilla Atay Bisiklet Takımı'nın organizatörlüğünde, bisiklet sporuna olan ilgiyi artırmak ve Sarıkamış Şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen "Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu" bu yıl AKSA sponsorluğunda 4. kez düzenleniyor.

Ordu'dan başlayıp Sarıkamış'ta sona erecek tur boyunca bisikletçiler, 6 ili kapsayan rotada 650 km yol kat edecek. 30 Aralık 2018 - 4 Ocak 2019 tarihleri arasında Ordu'dan başlayıp Kars'ta bitecek olan "Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu", Türkiye'nin enerji sektöründeki lider şirketlerinden "AKSA" sponsorluğunda başlıyor.

Tur kapsamında, altı gün boyunca günde ortalama 110 km yol kat edilerek toplamda 650 km'lik parkur tamamlanacak. 12 bisikletçinin katılacağı tur, Ordu'dan başlayıp Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan'dan sonra Kars'ta son bulacak.

Tur boyunca geçilen illerden alınan topraklar, 5 Ocak Cumartesi günü Sarıkamış Şehitliği'nde düzenlenecek törenle buraya nakledilecek ve Sarıkamış Şehitleri anılacak.

AKSA markasıyla enerji, jeneratör, doğal gaz ve elektrik sektörlerinde faaliyet gösteren Kazancı Holding, "Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu"nun sponsoru olarak Türkiye'nin milli değerlerine sahip çıkmayı ve bu değerlerimizi hatırlatmayı hedefliyor. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:19 Kaynak: İHA

Kars, Ordu, Sarıkamış, Güncel
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