Sarıkamış Şehitleri İçin Kars'tan Eskişehir'e Geldi

Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Kars'tan Eskişehir'e gelen Erkan Ezelhan, şehit mezarlarına Türk bayrağı bıraktı.

Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Kars'tan Eskişehir'e gelen Erkan Ezelhan, şehit mezarlarına Türk bayrağı bıraktı.



Sarıkamış Harekatı'nda hayatını kaybeden 90 bin asker anısına Eskişehir'de düzenlenen törene, Türkiye'nin farklı bölgelerinden vatandanlar da katıldı. Sloganlar eşliğinde süren ve Hava Şehitliği'nde tamamlanan yürüyüş, şehitler anısına okunan şiir ve dualar ile devam etti. Düzenlenen etkinliğe Sarıkamış'tan gelerek katılan Erkan Ezelhan, şehitler anısına Şeyh Şamil şiirini okuyarak karla örtülen şehit mezarlarını kızıyla birlikte temizledi. Burada eğitim gören kızlarını ziyaret etmek için Eskişehir'de bulunduğunu belirten Ezelhan, soğuk havaya aldırış etmeden kızıyla birlikte yürüyüşe katıldı.



"Sarıkamış'tan şehitlerimize de bayrak getirdim"



Yıllardır Sarıkamış'ta bu töreni düzenlediklerini belirten 49 yaşındaki Ezelhan, "Şühedaya yürüyen atalarımızı Sarıkamış'ta anıyorduk. Ama ne mutludur ki 104'üncü yılında da Eskişehir'de nasip oldu. Türkiye'mizin çok güzel bir ili olan Eskişehir'de nasip oldu. Aslında söylenecek çok şey var. Ben özellikle bu faaliyet için Sarıkamış'tan geldim. Sarıkamış'tan şehitlerimize de bayrak getirdim. Tabi buradaki gençlerin ilgisi çok hoşuma gitti. İnsanların atalarını bilmeleri, geçmişlerini bilmeleri çok güzel" diyerek duygusal anlar yaşadı. - ESKİŞEHİR

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