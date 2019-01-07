Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitleri İçin Kars'tan Eskişehir'e Geldi

Sarıkamış Şehitleri İçin Kars'tan Eskişehir'e Geldi

2 saat önce

Sarıkamış Şehitleri için Kars'tan Eskişehir'e geldi Sarıkamış'tan Eskişehir'deki şehitlere Türk bayrağı Soğuğa aldırmadı, şehitler için Kars'tan geldiEESKİŞEHİR - Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Kars'tan Eskişehir'e gelen Erkan Ezelhan, şehit mezarlarına Türk bayrağı bıraktı.

Sarıkamış Şehitleri için Kars'tan Eskişehir'e geldi
Sarıkamış'tan Eskişehir'deki şehitlere Türk bayrağı
Soğuğa aldırmadı, şehitler için Kars'tan geldi

EESKİŞEHİR - Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Kars'tan Eskişehir'e gelen Erkan Ezelhan, şehit mezarlarına Türk bayrağı bıraktı.
Sarıkamış Harekatı'nda hayatını kaybeden 90 bin asker anısına Eskişehir'de düzenlenen törene, Türkiye'nin farklı bölgelerinden vatandanlar da katıldı. Sloganlar eşliğinde süren ve Hava Şehitliği'nde tamamlanan yürüyüş, şehitler anısına okunan şiir ve dualar ile devam etti. Düzenlenen etkinliğe Sarıkamış'tan gelerek katılan Erkan Ezelhan, şehitler anısına Şeyh Şamil şiirini okuyarak karla örtülen şehit mezarlarını kızıyla birlikte temizledi. Burada eğitim gören kızlarını ziyaret etmek için Eskişehir'de bulunduğunu belirten Ezelhan, soğuk havaya aldırış etmeden kızıyla birlikte yürüyüşe katıldı.
"Sarıkamış'tan şehitlerimize de bayrak getirdim"
Yıllardır Sarıkamış'ta bu töreni düzenlediklerini belirten 49 yaşındaki Ezelhan, "Şühedaya yürüyen atalarımızı Sarıkamış'ta anıyorduk. Ama ne mutludur ki 104'üncü yılında da Eskişehir'de nasip oldu. Türkiye'mizin çok güzel bir ili olan Eskişehir'de nasip oldu. Aslında söylenecek çok şey var. Ben özellikle bu faaliyet için Sarıkamış'tan geldim. Sarıkamış'tan şehitlerimize de bayrak getirdim. Tabi buradaki gençlerin ilgisi çok hoşuma gitti. İnsanların atalarını bilmeleri, geçmişlerini bilmeleri çok güzel" diyerek duygusal anlar yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:43 Kaynak: İHA

Kars, Eskişehir, Sarıkamış, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Karşı Gazetesi Davasında CHP'li Eren Erdem İçin 19 Yıl Hapis İstendi Son Dakika! Samsun'da Batan Gemide 6 Kişi Hayatını Kaybetti, 7 Kişi Kurtarıldı

Asgari Ücretin Net 2 Bin 20 Lira Olmasının Ardından Asgari Ücretliye Bir Zam Daha Geldi Son Dakika! Bakan Akar'dan, Trump'ın Güvenlik Danışmanı Bolton'a Sert Tepki: Mücadelemiz Kürt Kardeşlerimize Karşı Değildir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 14:55:58. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitleri İçin Kars'tan Eskişehir'e Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]