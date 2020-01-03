Sarıkamış şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıkamış şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika

Sarıkamış şehitleri için mevlit okutuldu

6 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı etkinlikleri kapsamında yaklaşık 10 bin kişi, ellerinde Türk bayrakları ile kar altında meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı etkinlikleri kapsamında yaklaşık 10 bin kişi, ellerinde Türk bayrakları ile kar altında meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.

İlçedeki Kazım Karabekir Paşa Camisi'nde şehitler için düzenlenen Mevlid-i Şerif'in ardından binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Şiir ve müzik dinletisinin ardından ilahilerin okunduğu programda kum sanatı sanatçısı Ömer Faruk Elmas, Sarıkamış şehitlerini anlatan gösteri sundu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı da yürüyüş öncesi kahramanlık türküleri okuyarak gösteri sundu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye düşmesi ve kar yağışına aldırmayan yaklaşık 10 bin kişi, tekbirler eşliğinde yürüyüşe başladı.

"Her şey vatan için"

Yürüyüş kortejinin en önünde yürüyen askerler "Vatan sana canım feda", "Her şey vatan için" sloganları atarak yürüdü.

Türkiye'nin farklı kentlerinden gelenler, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle 3 kilometrelik yürüyüş sonrası Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne geldi.

Yürüyüşe katılan vatandaşlardan Sadullah Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış şehitleri anısına kar altında meşaleli yürüyüş yaptıklarını ifade ederek, "Burada bulunmak bizim için bir şereftir. Şehitlerimiz bundan 105 yıl önce bu topraklar için mücadele etti, bugün onları anıyoruz. Bu vatan toprakları kolay kazanılmadığı için bugün atalarımızın izinde onurla, gururla, şerefle bu bayrağı taşımaya gayret ediyoruz." dedi.

Sudenaz Cümşid ise soğuk havaya rağmen şehitleri anmak için yürüyüşe katıldığını belirterek, "Bugün Sarıkamış şehitlerimiz için kar altında yürüdük, onların yaşadıklarını hissetmeye çalıştık, çok üşüdük. Allah şehitlerimize rahmet etsin." diye konuştu.

"Ruhunuz şad olsun"

Yürüyüşe, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, Kars İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar yürüyüşün ardından şehitlikte hazırlanan "ruhunuz şad olsun" yazısını meşalelerle ateşledi.

Sarıkamış şehitleri için mevlit okutuldu

Sarıkamış, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Amerika'dan Irak'ta bulunan vatandaşlarına çağrı: Acil ülkeyi terk edin
Libya tezkeresi Meclis'ten geçer geçmez Hafter'den Türk askerine karşı ayaklanma çağrısı Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı Bir alevi evi işaretleme olayı daha! Yakalanan şahıs tutuklandı

Son Dakika Haberleri
05:58 Haşdi Şabi: "Bağdat'taki son saldırı liderlere değil sağlık konvoyuna" - Son Dakika
05:31 Torbalı'da 2 kişinin öldüğü, bir polisin yaralandığı olayda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
05:19 Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor - Son Dakika
05:06 BM'den Libya'da ateşkes çağrısı - Son Dakika
04:47 Torbalı'da 2 kişinin öldüğü, bir polisin yaralandığı olayda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
23:52 Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Son Dakika
21:40 Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 06:03:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarıkamış şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]