Sarıkamış şehitleri için Saklıkent Kayak Merkezi'nde yürüyüş düzenlendi - Son Dakika

Antalya'da 2 bin 400 rakımlı Saklıkent Kayak Merkezi'nde, Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile vatandaşlar, "Saklıkent'ten Sarıkamış'a gençlik şühedanın izinde" sloganıyla yürüdü. 150 metre uzunluğunda Türk bayrağı ve Atatürk posterinin açıldığı yürüyüşte, kar kamuflaj kıyafeti giyen askerler ilgi çekti.

Yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Antalya Müftüsü Osman Artan tarafından dua edildi. Gençler, Karaloğlu'na bayrak hediye etti.

Etkinliğe kızlarıyla katılan Karaloğlu, bembeyaz karlar üzerinde Sarıkamış kahramanlarını anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Teknolojinin ve üretkenliğin önemine değinen Karaloğlu, "Üretmeliyiz ama hiçbir zaman teknolojinin esiri olmamalıyız. Günün teknolojisi İHA, SİHA, TİHA ve yerli otomobil üretmeyi gerektiriyorsa onu milli ve yerli olarak üretmek durumundayız." diye konuştu.

Karaloğlu, Sarıkamış'tan ders çıkartmak, aynı acıların yaşanmaması için her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini dile getirdi.

Etkinliğe katılanlara kırık buğday çorbası ile üzüm hoşafı dağıtıldı.



Programa, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve öğrencilerle çok sayıda kişi katıldı.