Sarıkamış şehitleri için Saklıkent Kayak Merkezi'nde yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıkamış şehitleri için Saklıkent Kayak Merkezi'nde yürüyüş düzenlendi - Son Dakika

Sarıkamış şehitleri için Saklıkent Kayak Merkezi'nde yürüyüş düzenlendi

6 saat önce

Antalya'da 2 bin 400 rakımlı Saklıkent Kayak Merkezi'nde, Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Sarıkamış şehitleri için Saklıkent Kayak Merkezi'nde yürüyüş düzenlendi, System.String[]

Antalya'da 2 bin 400 rakımlı Saklıkent Kayak Merkezi'nde, Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile vatandaşlar, "Saklıkent'ten Sarıkamış'a gençlik şühedanın izinde" sloganıyla yürüdü. 150 metre uzunluğunda Türk bayrağı ve Atatürk posterinin açıldığı yürüyüşte, kar kamuflaj kıyafeti giyen askerler ilgi çekti.

Yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Antalya Müftüsü Osman Artan tarafından dua edildi. Gençler, Karaloğlu'na bayrak hediye etti.

Etkinliğe kızlarıyla katılan Karaloğlu, bembeyaz karlar üzerinde Sarıkamış kahramanlarını anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Teknolojinin ve üretkenliğin önemine değinen Karaloğlu, "Üretmeliyiz ama hiçbir zaman teknolojinin esiri olmamalıyız. Günün teknolojisi İHA, SİHA, TİHA ve yerli otomobil üretmeyi gerektiriyorsa onu milli ve yerli olarak üretmek durumundayız." diye konuştu.

Karaloğlu, Sarıkamış'tan ders çıkartmak, aynı acıların yaşanmaması için her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini dile getirdi.

Etkinliğe katılanlara kırık buğday çorbası ile üzüm hoşafı dağıtıldı.


Programa, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve öğrencilerle çok sayıda kişi katıldı.

Kayak Merkezi, Sarıkamış, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 04:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Müsabaka sonrası ölen Alperen'in babası: Çocuğumun katillerini istiyorum
Sarıkamış şehitleri on binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle anıldı Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı: "Transfer talebimiz var ama limitler var" Arda Turan, Başakşehir'in kamp kadrosunda yer almadı

Son Dakika Haberleri
23:11 Kaza yapan kamyonet, eve çarparak alev aldı: 4 yaralı - Son Dakika
23:10 ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı - Son Dakika
23:09 Otomobil 40 metreden uçtu, üniversiteli genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
23:08 Önce ambulansa çarptı, çaldığı TIR ile yeniden kaza yaptı - Son Dakika
23:04 Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası üyeleri Kızılcahamam'da - Son Dakika
22:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! - Son Dakika
22:00 Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 23:12:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarıkamış şehitleri için Saklıkent Kayak Merkezi'nde yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]