Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitleri İçin Söylediği Türkü Sosyal Medyada İzlenme Rekoru Kırdı

Sarıkamış Şehitleri İçin Söylediği Türkü Sosyal Medyada İzlenme Rekoru Kırdı

1 saat önce

Türk Halk Müziği sanatçısı Fikret Şimşek, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anısına şehitler için söylediği destan sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sarıkamış Şehitleri İçin Söylediği Türkü Sosyal Medyada İzlenme Rekoru Kırdı, System.String[]
Türk Halk Müziği sanatçısı Fikret Şimşek, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anısına şehitler için söylediği destan sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Erzurum'da yaşayan halk sanatçısı Fikret Şimşek, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anısına, Selami Yagar'ın yazdığı Mehmet Çalmaşur'un bestelediği türküyü seslendirdi. Sosyal medyada paylaşılan destan kısa sürede sosyal medyada en fazla izlenen video oldu.

Sarıkamış ruhunu tekrar hatırlatmak için böyle bir türkü yazdıklarını ifade eden Şimşek, "Bizler Sarıkamış şehitlerini anmak için böyle bir şey düşündük. Hem yazdık, hem söyledik sosyal medyada da oldukça ilgi gördü. Eğer Sarıkamış şehitlerimizi bir nebzede olsun hatırlatabildiysek ne mutlu bizlere" dedi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:04 Kaynak: İHA

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