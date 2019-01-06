Sarıkamış Şehitleri İçin Van Gölü'ne Dalış Yaptılar
1 saat önce
ENVER Paşa komutasında 104 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında, donarak şehit düşen binlerce Mehmetçik, yurdun dört bir yanında düzenlenen yürüyüşlerle anılırken, Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Timi de Van Gölüne dalış yaparak şehitleri andı.
ENVER Paşa komutasında 104 yıl önce düzenlenen Sarıkamış
Harekatı sırasında, donarak şehit düşen binlerce Mehmetçik, yurdun dört bir yanında düzenlenen yürüyüşlerle anılırken, Van
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Timi de Van Gölüne dalış yaparak şehitleri andı.
Van Gölü'nün soğuk sularına dalış yapan Sualtı Timi, dalışın ardından teknenin üzerinde Türk bayrağı ve 'Ruhunuz Şad olsun, Mekanınız cennet olsun' pankartı açıp şehitler için dua etti.
- Van
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:09 Kaynak: DHA
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