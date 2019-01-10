Sarıkamış Şehitleri İçin, "Vefa ve Bayrağa Saygı Yürüyüşü"

Sason Kaymakamlığı İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından Sarıkamış şehitleri için "Vefa ve Bayrağa Saygı Yürüyüşü" düzenlendi.

Sason Kaymakamlığı İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından Sarıkamış şehitleri için "Vefa ve Bayrağa Saygı Yürüyüşü" düzenlendi.



Sason ilçe girişinden spor salonuna kadar devam eden yürüyüşe Kaymakam Abdullah Özadalı, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Öksüz, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Eşref Çelik, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Spor salonunda devam eden programda, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, şehitlerin anısına şiirler okundu.



Kaymakam Özadalı, Sarıkamış olayını gençlerin zihninde canlı tutmak ve gençlere unutturmamak için böyle bir yürüyüşü tertip ettiklerini söyledi.



Özadalı, Sarıkamış şehitlerini saygı ve minnetle andıklarını belirtti.



Yürüyüşe, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.

Yürüyüş sonunda Sason Kapalı Spor Salonunda devam eden programda şehitler için İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu, konuşmalar yapıldı.

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