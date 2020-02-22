Sarıkamış Şehitleri, Kağıthane'de anıldı - Son Dakika

KAĞITHANE Belediyesi, Sarıkamış'ta şehit olan askerleri anmak için bir program düzenledi. Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, her yıl geleneksel hale getirdikleri anma töreninin yine her yıl aynı duygularla hatırlanacağını söyledi.

Gültepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sarıkamış Şehitleri'ni anma programı saygı duruşu, Kuran'ı Kerim tilaveti, Sarıkamış Şehitleri için yapılan özel video gösterim, türküler ve ardından ise kum sanatçısının şehitler için yaptığı özel gösterimle son buldu. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in de katıldığı anma törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

TÜRKÜLER VE KUM SANATI İLE SARIKAMIŞ HATIRLANDI

İdlib'te şehit olan askerlerimiz için ilk olarak saygı duruşu yapıldı. Ardından Sarıkamış Şehitleri'ni anma töreninde gazeller ve türküler söylendi. Sarıkamış Şehitleri için hazırladığı özel sahne programı ve türkülerle bilinen sanatçı Recep Ergül birçok eseri seslendirdi. Türkiye'nin en önemli bestekarlarından Amir Ateş'te söylediği gazellerle seyircilere duygu dolu anlar yaşattı. Kum Sanatı gösterimi de Sarıkamış'ta yaşanan acı hatıraları farklı duygularla resmederek seyircilerle buluşturdu. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise anma töreninin son bölümünde sahneye çıkarak sanatçılarla birlikte türküler söyleyerek, Sarıkamış'ta şehit olan atalarımızın her yıl aynı duygularla hatırlanacağını dile getirdi.