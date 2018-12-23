Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitleri, Kato Dağı'nda Anıldı

Sarıkamış Şehitleri, Kato Dağı'nda Anıldı

2 saat önce

SARIKAMIŞ Harekatı şehitleri, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı'nda düzenlenen programla anıldı.

Sarıkamış Şehitleri, Kato Dağı'nda Anıldı, System.String[]
SARIKAMIŞ Harekatı şehitleri, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı'nda düzenlenen programla anıldı.

Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendek, beraberinde  Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, Cumhuriyet Savcısı Türker Samet Kıroğlu ve kamu kurum yetkileleriyle birlikte Kato Dağı'na çıkarak, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerleri andı. Kato Dağı'nda bulunan Tuzluca Üs Bölgesi'nde yapılan şehitleri anma programında konuşan Kaymakam Pendik,  dondurucu soğuk hava şartları altında nöbet tutan güvenlik güçlerine selamlarını illeti. Pendik, "Sarıkamış şehitlerimizin ruhları şad olsun. Şehitlerimizin anısına Mehmetçiğimizle beraber olduk. Kato'da olduğu gibi ülkenin dört bir köşesinde vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için PKK, FETÖ ve DEAŞ'le mücadele bir yana dondurucu soğuklar altında vatan nöbeti tutan silahlı kuvvetlerimize Allah'ın selamını yolluyorum. Bizler sizin sayenizde varız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sarıkamış şehitlerimizi burada andık. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun" dedi.

- Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:18 Kaynak: DHA

Beytüşşebap, Kato Dağı, Sarıkamış, Kato, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Endonezya'daki Tsunamide Ölenlerin Sayısı 222'ye Yükseldi Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi

Bir Babanın Yıkıldığı An! 3 Çocuğunu Yerde Hareketsiz Halde Buldu Son Dakika! Netanyahu'nun "Erdoğan Bize Vaaz Vermesin" Sözlerine Çavuşoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Soğukkanlı Katil
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 14:30:06. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitleri, Kato Dağı'nda Anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]