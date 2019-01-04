Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitleri Manisa'da Anılacak

Sarıkamış Şehitleri Manisa'da Anılacak

30 dakika önce

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümü etkinleri kapsamında Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yürüyüş düzenlenecek.

Sarıkamış Şehitleri Manisa'da Anılacak, System.String[]

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından 81 ilde 6 Ocak pazar günü Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerleri anmak için yürüyüş düzenleyeceğini söyledi. Yürüyüşe tüm vatandaşların davetli olduğunu aktaran Öztürk, şunları kaydetti: "Bakanlığımızın 81 ilde aynı anda gerçekleştireceği Sarıkamış Anma Programı için Manisa olarak 104 yıl önce Sarkamış'ta şehit düşen ecdadımız için yürüyeceğiz. Vefakar gençlik, fedakar ecdadını unutmadı unutmayacak.

Yürüyüşümüze 7'den 70'e herkesi davet ediyorum. Yürüyüşümüz, 6 Ocak Pazar günü saat 10.00'da İl Müdürlüğümüz önünden başlayacak ve Cumhuriyet Meydanında son bulacak dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:49 Kaynak: Bültenler

Manisa, Sarıkamış, Güncel
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