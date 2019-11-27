Sarıkamış Şehitleri Manisa'da ölümsüzleşecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı olağan toplantısının ikinci oturumunda Manisa'ya Sarıkamış Şehitleri Anıtı yapılması teklifi oybirliğiyle kabul edildi.



Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı ikinci oturumu gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, meclis gündem maddelerine geçmeden önce meclis üyelerine seslendi. Başkan Ergün, "Bugün sabah 03.50 civarlarında Arnavutluk merkez üssü olmak üzere Balkanlarda meydana gelen 6,2'lik deprem nedeniyle orada yaşayan başta soydaşlarımız olmak üzere, herkese geçmiş olsun dileklerimi buradan iletiyorum. Türk Kızılayımızın yardım için yola çıktığını da öğrendik. Cenab-ı Allah, insanlığı her türlü afetten korusun diliyoruz. 2 gün önce başımızın tacı olan öğretmenlerimizin gününü kutladık. Aramızda da emekli de olsa öğretmen olan meclis üyesi arkadaşlarımız var. Bu vesileyle emekli, ücretli, atanamayan, atanan Adı her ne olursa olsun, hepimiz için yeri daima başımızın üstünde olan tüm öğretmenlerimizin bir kez daha 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bu duygularla bir kez daha Kasım ayı Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2. oturumunun hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi.



Meclis gündem maddeleri arasında genel merkezi Manisa'da bulunan Sarıkamışlılar Derneği'nin Manisa'da Sarıkamış Şehitleri Anıtı yapması yönündeki teklifi de görüşüldü. Konu ile ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, "Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu yanında uygun bir yer tespit edildi. Sarıkamış'ta en çok şehit veren 3. il olmamız nedeniyle bu anıtın yapılması iyi olur diye düşündük" dedi. Teklif oybirliğiyle kabul edilirken, kararın kabul edilmesinin ardından açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'nın Sarıkamış'ta en çok şehit veren üçüncü il olduğunu belirterek, tüm şehitlerimizi rahmetle andı.



Tüm maddelerin oylanmasının ardından 10 Aralık Salı günü, saat 18.00'de toplanmak üzere birleşime son verildi. - MANİSA