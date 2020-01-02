"Sarıkamış Şehitleri"ni anma etkinliklerine katılacaklara esnaf desteği

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki bazı esnaf, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılında şehitleri anma etkinliklerine katılacak vatandaşlara destek vermek için yöresel ürünlerin satışında indirim yaptı.

1. Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Ordusu tarafından düzenlenen harekatta şehit olan Mehmetçikleri anma haftasına girilen bu günlerde bazı esnaf, etkinlere katılmak için ilçeye gelecek vatandaşlar destek olmaya karar verdi.

Bu çerçevede esnaf, özellikle bal, peynir gibi çeşitli yöresel ürünlerin fiyatlarında indirime gitti.

Peynir, bal ve çeşitli yöresel ürün satan esnaf Melih Turut, şehitleri anma haftası süresince ürünlerde fiyat indirimi yaptıklarını söyledi.

Programa katılmak üzere ilçeye gelenlere indirim yapacaklarını ifade eden Turut, "Sarıkamış şehitleri anma etkinlikleri için yurdun dört bir yanından ilçemize gelen ziyaretçiler için fiyatlarımızda yüzde 20 oranında indirim yaptık. Burada amacımız, şehitlerimizi anmak için ilçemize gelen misafirlerimize alış verişlerinde bir nebze olsun katkı sunmak, inşallah gelen konuklarımızı en iyi şekilde ağırlayacağız." dedi.

İlçede esnaf yöresel ürünlerden, bal, kaşar peyniri, tulum peyniri ve diğer yöresel ürünler indirimli olarak satmaya başladı.