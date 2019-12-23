Sarıkamış şehitleri Osmangazi'de anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıkamış şehitleri Osmangazi'de anıldı - Son Dakika

Sarıkamış şehitleri Osmangazi'de anıldı

6 saat önce

Osmangazi Belediyesi, binlerce askerin şehit düştüğü Sarıkamış harekatının 105'nci yılında bir anma programı düzenledi.

Sarıkamış şehitleri Osmangazi'de anıldı, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, binlerce askerin şehit düştüğü Sarıkamış harekatının 105'nci yılında bir anma programı düzenledi.


Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirilen panelde Dr. Hacer Karabağ, Sarıkamış harekatı ile ilgili bilgiler verdi. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve çok sayıda askerin şehit düştüğü Sarıkamış harekatının manevi bakımdan yüreklerde bir yara olduğunu belirten Karabağ, "Sarıkamış harekatı, aradan geçen 105 yıla rağmen bu toplumun içindeki en büyük acılardan biridir. Çünkü binlerce askerimiz özellikle yöredeki çatışmalar ve dondurucu soğuklar sebebiyle şehit oldu. Bizler, tarihin ortanca çocukları olarak öyle bir dönemdeyiz ki kriz, savaş ya da buhran görmedik. Fakat, tarihimiz bizim görmediğimiz acıları adeta içimizde hissettirdi" dedi.


Özellikle gençlere tarih şuuru aşılanması gerektiğini ifade eden Karabağ, "Gençlerimizin milli şuurla yetişmesi, tarihini bilmesi ve ecdadına saygı göstermesi oldukça önemlidir. Bu sebeple konferansımızda harekatın ortaya çıkışı, Kafkas cephesinin sebepleri, başarısızlığın sebepleri üzerinde konuştuk. Bunları çeşitli istatiki verilerle ortaya koyduk. Bütün kaynakların birleştiği ortak noktanın Sarıkamış'ta Türk askerinin büyük kahramanlığı ve özverili savaşı olduğunu gördük. Ayrıca kahraman ecdadımızı gençlerimiz ile anmaktan büyük gurur duyduk" diye konuştu.


Panelin ardından Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Raif Endar, Dr. Hacer Karabağ'a teşekkür etti. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:07 Kaynak: İHA
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