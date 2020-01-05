Sarıkamış şehitleri, Sis Dağı'ndaki yürüyüşle anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıkamış şehitleri, Sis Dağı'ndaki yürüyüşle anıldı - Son Dakika

Sarıkamış şehitleri, Sis Dağı'ndaki yürüyüşle anıldı

7 saat önce

SARIKAMIŞ Harekatı sırasında donarak şehit olan 60 bin Mehmetçik, Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı Yaylası'nda düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Sarıkamış şehitleri, Sis Dağı'ndaki yürüyüşle anıldı, System.String[]
SARIKAMIŞ Harekatı sırasında donarak şehit olan 60 bin Mehmetçik, Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı Yaylası'nda düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yıl dönümünde donarak şehit olan 60 bin Türk askeri için Şalpazarı ilçesindeki 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı Yaylası'nda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından anma yürüyüşü düzenlendi. Hanyanı mevkiinden başlayan yürüyüşe, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Gençlik Hizmet ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, İlçe Kaymakamı Uğur Ünsal, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, askerler, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar 200 metrelik Türk bayrağı taşıdı. 5 bin kişinin katıldığı yürüyüş sonunda, Sis Dağı'na ulaşan katılımcılar, burada şehitler için okunan Kuran-ı Kerim'i dinleyip, dua etti.


- Trabzon
Şalpazarı, Sarıkamış, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:38 Kaynak: DHA
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