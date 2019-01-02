Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitleri Tekirdağ'da Anılacak

Sarıkamış Şehitleri Tekirdağ'da Anılacak

2 saat önce

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümü etkinleri kapsamında Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yürüyüş düzenlenecek.

Sarıkamış Şehitleri Tekirdağ'da Anılacak, System.String[]
Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümü etkinleri kapsamında Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yürüyüş düzenlenecek.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde 6 Ocak pazar günü Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerleri anmak için yürüyüş düzenleyeceğini söyledi.

Yürüyüşe tüm vatandaşların davetli olduğunu aktaran Kardaş, şunları kaydetti:


"Bakanlığımızın 81 ilde aynı anda gerçekleştireceği Sarıkamış Anma Programı için Tekirdağ olarak 104 yıl önce Sarkamış'ta şehit düşen ecdadımız için yürüyeceğiz. Vefakar gençlik, fedakar ecdadını unutmadı unutmayacak.

Bu kapsamda sembolik de olsa bu yürüyüşümüze 7'den 70'e herkesi davet ediyorum. Yürüyüşümüz, 6 Ocak Pazar günü saat 10.00'da Turizm Otelcilik Uygulama Oteli önünden başlayacak ve sahil dolgu alanında son bulacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:37 Kaynak: AA

Tekirdağ, Sarıkamış, Politika
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