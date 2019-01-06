Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitleri, Van'da Yürüyüşle Anıldı

Sarıkamış Şehitleri, Van'da Yürüyüşle Anıldı

1 saat önce

VAN'da, Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yılı anma etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş ve anma programı düzenlendi.

Sarıkamış Şehitleri, Van'da Yürüyüşle Anıldı, System.String[]
VAN'da, Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yılı anma etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş ve anma programı düzenlendi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Birbirinden 6 milyon insan öldürmüş Avrupa, bugün tek devlet olmaya çalışırken, biz bin yıllardır birlikte yaşamış insanlar olarak birbirimizin boğazına neden sarılmışız? Ne olur bunu sorgulayalım ve basit 'Ya bizi Batı karıştırıyor' diye de işin kolayına kaçmayalım" dedi. Kent merkezindeki Beşyol Meydanı'nda başlayıp, Cumhuriyet Caddesi'ne kadar devam eden yürüyüşe; Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, bazı kurum amirleri ve yüzlerce kişi katıldı. Yürüyüşe katılan yüzlerce kişi, dev Türk bayrakları taşınıp, Sarıkamış şehitlerini andı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Bilmez, "Ben gençlerimizden hem tarihi hem de bugün bölgemizde yaşananları iyi okumalarını istiyorum. Akılımızı kullanalım, bölgemizde oynanan oyunların farkında olalım. Ayrıştırmayla hiçbir yere varmayacağımızın farkında olalım. Bu cennet vatanda hepimizin huzurla ve kardeşçe yaşamamız gerektiğine inanıyorum" dedi. Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okunurken, Sarıkamış Harekatı şehitleri için dua edildi. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:20 Kaynak: DHA

Emin Bilmez, Sarıkamış, Van, Güncel
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