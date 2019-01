Sarıkamış Şehitleri Yozgat'ta Anıldı

Yozgat'ta Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı etkinlikleri kapsamında şehitler anısına Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce yürüyüş düzenlendi.

Rıza Kayaalp Spor Salonu önünden bir araya gelen vatandaşlar Sarıkamış'ta şehit olan 90 bin asker için Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında vatandaşlar, ellerinde Türk Bayraklarıyla tekbir getirip "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye sloganı attı.



Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden tören saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Törende konuşan Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Sarıkamış şehitlerinin düşmanla savaşamadıklarını, tabiatın sert ve haşin yüzüyle şehit olduklarını söyleyerek şu ifadelere yer verdi: "Aziz ve necip büyük Türk milletinin birliği, bütünlüğü, varlığı için Türk milletinin her ferdi en tatlı varlığı olan canını her zaman verebilmeye hazırdır. İster düşmanla karşı karşıya olsun, ister tabiatın en sert şartlarına karşı olsun. Bu vatan topraklarının kutsallığı ve bütünlüğü için her zaman savaşmaya, her türlü tehlikeye karşı göğüs germeye gerekirse canımızı vermeye hazır olduğumuzun bir göstergesidir. Bu nedenle Sarıkamış şehitlerinin anılması hakikaten milletimiz için çok büyük bir anlam teşkil ediyor"



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ise yaptığı konuşmada "Ecdadımıza gerekli vefayı göstermek birlik ve beraberliğimiz, vatan ve millet sevgimizin bir ifadesi olarak buradayız. Bu vatan ve millet için inançlarımız, kutsallarımız ve bayrağımız için canını vermiş bütün şehitlerimizi hayırla, rahmetle ve şükranla anıyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu şehitler için dua etti. Duanın ardından katılımcılara süt ve simit ikramında bulunuldu.



Yürüyüşe Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, daire müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - YOZGAT

