Sarıkamış Şehitlerini Andığımda Vücudum Titriyor"

HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4-5-6 Ocak 2019 tarihlerinde "Asımın Nesli, Asrın Yürüyüşünde" sloganıyla gerçekleştirilecek Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri öncesinde hüzün ve heyecan bir arada yaşanıyor.



Sarıkamış ilçesinde, 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda Allahuekber ve Soğanlı dağları başta olmak üzere yörede yaşanan çatışmalar ve dondurucu soğuklar yüzünden şehit olan 90 bin asker, harekatın 104. yılında anılacak.



Son 140 yılın en acı olaylarından birisi olan harekatta şehit olan askerleri anmak için bu yıl "Asımın Nesli, Asrın Yürüyüşünde" sloganıyla Sarıkamış başta olmak üzere yurdun birçok yerinde etkinlikler yapılacak.



Her yıl ocak ayının ilk haftasında gerçekleşen anma etkinliklerine yurdun dört bir yanından gelen binlerce kişi katılıyor. Sarıkamış'ta bu yıl yapılacak anma etkinlikleri için çalışmalar aralıksız devam ediyor.



Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu dönemde Allahuekber Dağları'nda 3 bin 500 rakımda, sıfırın altında 40 derecede ve 2 metre karda, 90 bin vatan evladının bu toprakları ana vatana katmak için mücadele ettiklerini söyledi.



Şehitlerin kahramanlıklarının, fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayan Toksoy, "Ülkemizdeki vatandaşlarımız bunu hiçbir zaman unutmuyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, hükümetimizin destekleriyle 2003 yılından bu yana ülkemizin dört bir yanından gelen vatandaşlarımızla anma etkinliklerini gerçekleştiriyoruz." dedi.



Toksoy, harekatın yıl dönümünde Sarıkamış başta olmak üzere yurt genelinde hüzün başladığını ve duygusal anlar yaşandığını ifade ederek, "Şu sıralar dağlarda 1 metrenin üzerinde kar var, geceleri eksi 20 derecenin üzerinde soğuk oluyor. Sabahları camı açıp Allahuekber Dağları'na baktığımızda şehitlerimizin geçmişte hissettiklerini, fedakarlıklarını, kahramanlıklarını hissediyoruz." diye konuştu.



50 binden fazla kişi ecdanın izinden yürüyecek



Bu sene 4-5-6 Ocak'ta yapılacak anma etkinliğine önceki yıllardan çok daha fazla katılım beklendiğini ve hazırlıklarının sürdüğünü anlatan Toksoy, şöyle devam etti:



"Bu yıl da şehitlerimizin şanına, şerefine yakışır bir yürüyüş olacak inşallah. Şimdiye kadar en az 50 bin kişinin katılımıyla yürüyüşler yapmıştık. Bu sene daha çok katılım bekliyoruz. Vatandaşlarımız her geçen gün vatanına, bayrağına, toprağına daha çok sahip çıkıyor. Ben katılımın 50 bin kişinin üzerinde olacağını tahmin ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanından duyarlı vatandaşlarımızı, şehit yakınlarımızı, şehit torunlarını, gazilerimizi, çevre il ve ilçelerden köylerden vatandaşlarımızı, üniversite öğrencilerimizi 6 Ocak'ta yapılacak Sarıkamış Şehitleri'ni anma yürüyüşüne bekliyoruz."



"Bu topraklarda şehitler sayesinde yaşıyoruz"



Sarıkamış'ta yaşayan şehit torunu 80 yaşındaki Seyfettin Ekinci, "Bu dağlara çıkıp Sarıkamış şehitlerini andığımda vücudum titriyor. Şehitlerimiz bu vatanı bize armağan etti, onların kıymetini bilmezsek Allah bizim burnumuzdan getirir." şeklinde konuştu.



Her yıl dağlara çıkıp yürüyüş yaptığını belirten Ekinci, duygularını şöyle paylaştı:



"Şimdi artık ihtiyarladım, gidemiyorum ama hatimlerimi hazırlamışım. Eğer dizlerim tutarsa yürüyüş alanına gelip orada hatip okuyacağım. Bu dağların tamamı şehit yatağıdır. Her karışta şehit var, şehidin kanı var. Bu nedenle vatandaşlarımız şehitlerimizi unutmasın, onların sayesinde bu topraklarda yaşıyoruz. Birlik, beraberlik olsun, ikilik olmasın. Bir olursak kimse bizi yenemez. Lütfen şehitlerimize hatim gönderelim, dua edelim, onları analım. Şehitlik kolay mertebe değil, keşke ben de şehit olsaydım."



Sarıkamışlı esnaf Rasim Kaya da yıllardır Sarıkamış şehitleri dolayısıyla hüzünlendiklerini ifade ederek, "Bugünlerde 90 bin şehidimiz için büyük hüzün yaşıyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz." dedi.

