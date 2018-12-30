Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu, Ordu'dan Start Aldı

Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu, Ordu'dan Start Aldı

29 dakika önce

SARIKAMIŞ Şehitlerini Anma Bisiklet Turu'nun startı, bisiklet camiasının önde gelen isimlerinden Atilla Atay'ın katılımıyla Ordu'dan verildi.

Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu, Ordu'dan Start Aldı, System.String[]
SARIKAMIŞ Şehitlerini Anma Bisiklet Turu'nun startı, bisiklet camiasının önde gelen isimlerinden Atilla Atay'ın katılımıyla Ordu'dan verildi.

AKSA sponsorluğunda bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Sarıkamış Şehitlerini Anma bisiklet turu, Ordu'nun Altınordu ilçesinden başladı. Bisiklet camiasının önde gelen isimlerinden Atilla Atay, 12 sporcudan oluşan Atilla bisiklet takımı ile Ordu'dan yola çıktı. Atilla Atay, "Projenin amacı; Çanakkale şehitlerini anmak için binlerce kişinin Çanakkale'ye akın etmesi gibi, Sarıkamış şehitlerini anmak adına da insanların Sarıkamış'a akmasını sağlamak. Proje sayesinde, bin 500 kilometre civarında karlı buzlu yollardan bisikletlerle geçerek, bisiklet farkındalığı konusunda da örnek teşkil edecek büyük adımlar atıp, yeni bisiklet oluşumlarına da ön ayak olmaktı. Tarihte örneği görülmemiş bir 'emre itaat' ile tek kurşun atamadan hakka yürüyen şehitlerimizi anmak için gerçekleştirilen bu proje, gerçek amacına en doğru şekilde hizmet etmiştir. Halkın vicdanında, zihinlerde ve yüreklerde de yerini almıştır" dedi.

Bisikletçiler Ordu-Trabzon, Trabzon-Rize, Rize-Hopa, Hopa-Artvin, Artvin-Ardahan, Ardahan-Kars etaplarıyla 5 Ocak'ta Sarıkamış'a ulaşacak, etaplarda toplayacakları toprakları da şehitliğe götürecek. - Ordu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:38 Kaynak: DHA

Altınordu, Sarıkamış, Ordu, Güncel
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