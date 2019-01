Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri Başladı

Sarıkamış Şehitleri, 104. Yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Sarıkamış Şehitleri, 104. Yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anılıyor.



Şehit ve Gazi Ailelerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Sarıkamış Şehitlerinin 104. yılı anma programı kapsamında Şehit ve Gazi ailelerinin onuruna yemek verdi.



Her yıl Ocak ayının ilk haftasında düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri, Kars Valiliği öncülüğünde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen şehit yakınları ve gazi aileleri onuruna düzenlenen yemekle başladı.



Sarıkamış'ta bir otelde düzenlenen yemeğe Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Kars Valisi Türker Öksüz, 9'ncu Komando Tugay Komutan Vekili Muhabere Albay Kemal Aydın, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, daire amirleri, şehit ve gazi aileleri katıldı.



Düzenlenen programda Sarıkamış Şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için Kuran-ı Kerim okundu.



Programın açılış konuşmasını yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, "Sarıkamış harekatı, şanlı tarihimizin hüzünlü olduğu kadar önemli de olan yapraklarından biri olarak hafızamızda yer almış bir destandır. Dondurucu soğukta ve tipi altında şehit olurken bile kol kola giren ve ebediyete yol alan Mehmetlerimizin bu destanı birer fedakarlık ve kahramanlık örneği olmanın yanı sıra birlik ve kardeşlik dersidir. Aziz milletimizin, her bir karışı kanla, canla kazanılmış bu mukaddes vatanı müdafaa etmek uğruna ne denli zorluğu göze alabileceğinin ispatıdır, Sarıkamış" dedi.



Sarıkamış ruhunun milletimizin onurlu duruşu olduğunu ifade eden Koca, "Çanakkale ruhudur, Milli Mücadele ruhudur ve dahi 15 Temmuz ruhudur. Bu canım topraklar üzerinde kirli emelleri olanlara en büyük dersi işte bu ruh vermiştir, her zaman ve koşulda vermeye de hazırdır. ya gazi ol ya şehit şiarıyla vatanı uğruna gözbebeklerini, kınalı kuzularını kaybetmeyi göze alan anaların yetiştirdiği evlatlar sayesinde vatan olmuştur, ocak olmuştur ve ilelebet vatanımız olarak da kalacaktır" diye konuştu.



Daha sonra söz alan Kars Valisi Türker Öksüz, "Sarıkamış, yüreği imanla ve vatan aşkıyla çarpanların, pervasız bir işgale gövdesini siper ettiği yerdir. Sarıkamış, Anadolu'nun dört bir yanından, Rumeli'den, Bağdat'tan, Şam'dan gelerek, dilleri ve renkleri farklı, davaları aynı olan bir milletin, verdiği eşsiz mücadelenin adıdır. Sarıkamış harekatı, tarih sahnesinde yerini aldığı günden beri, onuruyla yaşamış milletin şüheda kanları ile sulanan vatan toprağında, kendisine vurulmak istenen zincirleri parçalamak için canını vermekten çekinmediği önemli dönüm noktalarından biridir. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimize kastedenler, dün olduğu gibi bugün de hiçbir vicdani ve ahlaki değer tanımadan üzerimize gelmeye devam etmektedir. Mehmetçiklerimiz ülkemizin güvenliğini sağlamak adına, Çanakkale'de, Dumlupınar'dan, Sarıkamış'ta olduğu gibi yedi düvele karşı verdiği mücadelenin bir benzerini bugün de PKK, PYD, KCK, YPG ve DAEŞ gibi terör maşalarına karşı başarılı bir şekilde yürütmektedir. Necip Türk milleti, bugüne kadar bu vatan uğruna milyonlarca şehit verdi ve bundan sonraki süreçte de herhangi bir tehlikede gözünü kırpmadan şehit olmaya da hazırdır. Şairin dediği gibi "bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır". Türk milleti bunu bilir, bunu söyler. Sizin evlatlarınız bu vatan uğruna canlarını verdiler, kanlarını akıttılar. Sizlerin de bizlerin de canlarından can, kanlarından kan gitti. Bu bilinçle, sizlere karşı sorumluluklarımızın farkındayız ve ne yapsak sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Evet, ateş düştüğü yeri yakıyor. Ama şunu biliniz ki o ateşin düştüğü yer bütün vatandır. Bir şehidimiz olduğunda sadece ailelerin değil, bütün milletimizin yüreği yanıyor. Şehit ailelerimizi, gazilerimizi ve ailelerini kendi ailemiz olarak görüyoruz. İşte, biz böyle bir milletiz. Canları uğruna bu vatanı bizlere emanet eden, devletimizin ve milletimizin bekası uğrunda büyük fedakarlıklar gösteren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimize, onların yakınlarına ve kahraman gazilerimize hizmetkar olmak, bizim boynumuzun borcudur. Sizler aziz şehitlerimizin, devletimize ve bizlere emanetisiniz. Hiç şüpheniz olmasın ki bizler bu emanetlere kanımızın son damlasına kadar sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.



Öte yandan Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri, akşam Sarıkamış Kazım Karabekir Cami'deki Mevlid-i Şerif okutulmasıyla devam edecek. İlk gün programı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'ndan başlayarak Yukarı Sarıkamış Şehitliğine kadar düzenlenecek Meşaleli Yürüyüş ile son bulacak. - KARS

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Iğdır'da Terör Saldırısı: 1 Askerimiz Şehit Oldu, 2 Yaralımız Var

AMK Spor Gazetesi, Bugün Son Kez Yayına Çıktı

Enişte Vahşetinden Kurtulan Uzman Çavuş, İran Sınırında Şehit Düştü

Paladyumun Ons Fiyatı 16 Yılın Ardından İlk Kez Altını Geride Bıraktı