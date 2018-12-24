Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı Hazırlıkları Sürüyor

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı Hazırlıkları Sürüyor

2 saat önce

Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü 'Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri hazırlıkları sürüyor.

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]
Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü 'Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri hazırlıkları sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde, başta gençler olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişinin katılımıyla bu kutsal mücadelenin, kahraman şehitlerimizin cesaretinin ve fedakarlığının bilincinde olarak onların izinde birlik ve beraberlik içerisinde "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Bakanlığımızca 6 Ocak 2018 Pazar günü yapılacak olan Anma Programı hazırlıkları tüm hızıyla yoğun bir şekilde devam ediyor.

Kars Valiliği koordinesinde Sarıkamış Kaymakamlığı'nca yürütülen çalışmalarda program çerçevesinde yapılması gerekenler gözden geçiriliyor. Hazırlıkların 3 Ocak 2018 tarihinde tamamlanması ve 4 Ocak 2018 tarihinde anma etkinliklerinin start alması planlanıyor.

"Sarıkamış Harekatı"

22 Aralık 1914 tarihinde başlayıp 15 Ocak 1915 tarihinde biten Sarıkamış Harekatında, Enver Paşa komutasındaki birlikler Allahuekber Dağlarında Kars, Ardahan ve Artvin gibi düşman ellerinde olan illeri kurtarmak ve Rus kuvvetlerini püskürtmek isterken kara kışa yenik düştü. Bazı kaynaklara göre 90 bin, bazı kaynaklara göre de 60 bin asker düşmana değil şiddetli soğuk, yetersiz kıyafet, açlık ve hastalığa yenik düşerek şehadet şerbetini içtiler. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:05 Kaynak: İHA

Enver Paşa, Sarıkamış, Güncel
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