Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü Öncesi Saklıkent Yol Denetimi

Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü Öncesi Saklıkent Yol Denetimi

1 saat önce

Antalya'nın kayak merkezi konumundaki Saklıkent Kayak Merkezi yolunda denetimler sıklaştırıldı.

Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü Öncesi Saklıkent Yol Denetimi, System.String[]
Antalya'nın kayak merkezi konumundaki Saklıkent Kayak Merkezi yolunda denetimler sıklaştırıldı. Jandarma Trafik Timi, Saklıkent Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü öncesinde yol güzergahını kullanan araçlarda zincir ve kış lastiği kontrolleri yaptı.

Yarın düzenlenecek olan Saklıkent Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşüne beklenen yogun katılım sebebiyle artırılan denetimlerde tüm araçlarda zincir ve çekme halatı bulundurmanın zorunlu olduğu, Antalya Valiliği kararıyla yük ve yolcu taşıyan araçlarda 34 kilometrelik Doyran-Saklıkent yolunda kış lastiği mecburiyeti getirildiği hatırlatıldı.

Diğer araçlarda kış lastiği kullanılması görevliler tarafından tavsiye edildiği uygulamada özellikle yolcu otobüslerinin Antalya il merkezine iniş güzergahında 34 kilometrelik eğimli yol boyunca fren ısınmasına ve sonucunda meydana gelebilecek kazalara karşı, vatandaşlar uyarıldı. Belirlenen dinlenme ceplerinde araçlarını dinlendirerek, fren sistemlerini soğutmaları tavsiye edilirken sabah ve akşam saatlerinde gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:17 Kaynak: İHA

Kayak Merkezi, Sarıkamış, Antalya, Güncel
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